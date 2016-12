Deţinuţii de la Poarta Albă vor să muncească. I-aţi angaja?

Deținuții de la Poarta Albă vor să muncească. I-ați angaja?

Sistemul penitenciar, așa cum funcționează astăzi, îi transformă pe deținuți în asistați social. După o viață de privațiuni, dusă în sărăcie, dau în cap sau sparg un magazin și ajung după gratii, unde primesc totul de-a gata, de la hrană până la servicii medicale. Nu e greu de înțeles de ce, odată reîntorși pe stradă, ajung să recidiveze: ei nu știu să trăiască după regulile societății, iar societatea refuză să-i integreze!Dar situația aceasta trebuie să se schimbe! De aceea, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor, Școala Națională de Studii Politice și Administrative și Universitatea de Vest Timișoara au demarat proiectul „Revenirea foștilor deținuți pe piața muncii și integrarea lor în societate”, finanțat din fonduri europene.Ieri, la Constanța, a avut loc o dezbatere pe tema menționată, la care au participat reprezentanți ai societății civile, autorități publice, dar și deținuți în prezent încarcerați la Penitenciarul Poarta Albă.Deținuții, transformați în asistați socialUn prim aspect punctat a vizat lipsa unor servicii post-detenție oferite de Administrația Națională a Penitenciarelor.„Sistemul penitenciar, așa cum este schițat astăzi, îi ține pe deținuți ca pe niște asistați social. După ani de zile, în care au un program fix, în care li se oferă hrană și ce au nevoie, sunt eliberați. Dar în viață nu este precum în penitenciar, ei trebuie reobișnuiți cu lucrurile simple, banale, dar de o importanță deosebită, cum ar fi să se trezească dimineață și să plece să-și caute de muncă; cum ar fi să muncească, dacă vor să aibă ce pune pe masă.S-a dovedit că primele două - trei săptămâni sunt cruciale pentru foștii deținuți și determinante dacă vor recidiva sau nu”, a subliniat, la începutul discuției, Mihai Moia, managerul de proiect.Închiși pentru fraudă sau trafic de persoane, vor să munceascăProcesul de reintegrare în societate și în muncă trebuie însă să înceapă încă din perioada detenției. O spun atât reprezentanții penitenciarelor, o vor și deținuții.Alexandru are 25 de ani și se află în închisoare după ce a fost condamnat pentru fraudă informatică. Peste patru luni va putea să apară în fața comisiei de eliberare condiționată și să-și pledeze cauza pentru a ieși mai devreme din închisoare. Se numără printre deținuții care muncesc, chiar și în perioada de detenție - este fochist la centrala termică a pușcăriei - dar este conștient că după eliberare va fi primit cu reticență de societate. „Am lucrat în domeniul IT și tot în acest domeniu aș vrea să lucrez și când mă eliberez”, ne-a mărturisit tânărul, adăugând că este conștient de greșeala făcută și că nu vrea să ajungă din nou după gratii. „Îmi voi căuta de muncă, voi profita de prima șansă care mi se oferă”, a adăugat el.Lângă el, Sorin, de 24 de ani, nu vrea să vorbească despre ce a făcut înainte de a ajunge după gratii, dar accentuează că nu vrea să mai repete greșelile trecutului. A fost condamnat, în iunie 2011, pentru trafic de persoane și mai are opt luni până când va putea să apară în fața comisiei de eliberare condiționată. „Pierzi tot, încrederea familiei, prietenii, bani, tot… Acum trebuie să luăm viața de la început. Sunt capabil să muncesc, vreau să o fac. În închisoare am făcut cursuri de calificare ca lucrător comercial, am și lucrat. Dar tot ce spunem noi acum este teorie, vom vedea ce vom face când ieșim, atunci ne vom lovi de realitate”, spune tânărul.Angajați de primăriile din Tuzla și AgigeaÎn prezent, din totalul de 1.500 de deținuți încarcerați la Penitenciarul Poarta Albă, aproximativ 400 lucrează. Sunt deținuți încarcerați în regim deschis și semi-deschis și iar printre cei care au apelat la serviciile lor se numără RAJA, Confort Urban, primăriile Tuzla, Agigea etc și, în prezent, se poartă discuții să lucreze și la reabilitarea Pieței Ovidiu.„Ei sunt dornici să muncească, mai ales în ultima perioadă, pentru că mai câștigă niște bani și li se reduc și zile din pedeapsă. Noi avem contracte cu agenți economici și primării, dar cei interesați pot să ne contacteze în continuare, pentru că avem forță de muncă disponibilă”, a afirmat Dănuț Gelu Dincă, directorul unității de detenție.De altfel, o parte din banii câștigați de deținuți merg și către administrația penitenciarelor, banii fiind necesari în condițiile în care fondurile furnizate de la buget sunt din ce în ce mai mici.Penitenciarele le fac reclamă pușcăriașilorDe altfel, conducerea Penitenciarului Poarta Albă anunță că „pune la dispoziție, în condiții avantajoase, forță de muncă specială cu persoanele private de libertate”, în domeniile: lucrări de terasament, de construcții, igienizare și salubrizare, defrișare, reciclare și sortare deșeuri, agricultură. Avantajele în a angaja un deținut sunt, spun reprezentanții penitenciarului, că beneficiarii „nu se ocupă de selecția personalului și nu plătesc contribuții salariale la bugetul de stat, nici pentru angajați, nici pentru angajator”.„Beneficiați de o forță de muncă disciplinată, constantă, stabilă, cu un grad ridicat de productivitate, obișnuită să respecte regulile - nu se pune problema absentării din cele mai diverse motive sau părăsirii locului de muncă înainte de terminarea programului”, se mai arată în anunțul în care li se face reclamă deținuților. Și, nu trebuie să vă preocupați nici de hrana lor sau că vă vor dispărea bunuri!Însă, după cum a precizat directorul penitenciarului, puțini dintre cei angajați în timpul detenției rămân să lucreze în continuare la cei care i-au angajat, și după ieșirea din penitenciar.