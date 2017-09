"Deţinuţi treziţi de gardieni cu micul dejun la pat". Penitenciarul Poarta Albă, hotel de lux?

"Deținuți treziți de gardieni cu micul dejun la pat". Penitenciarul Poarta Albă, hotel de lux?

Scenariile din filme, în care anumiți deținuți duc o viață ca-n puf, protejați chiar de conducerile închisorilor, au devenit realitate și asta nu pare să deranjeze pe nimeni. Penitenciarul Poarta Albă are deja renumele unei închisori „ca acasă“, unde deținuților VIP li se aduce micul dejun la pat și beneficiază de o serie de servicii, printre care și curățenie, în celulă, făcută chiar de gardieni. De altfel, acest lucru a fost recunoscut de un fost deținut, în timpul unei intervenții telefonice în cadrul unei emisiuni televizate.Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor a cerut ministrului Justiției să dispună măsuri pentru sancționarea celor care au favorizat deținuții VIP și comportamentul abuziv față de personalul din Penitenciarul Poarta Albă. Doar că, la mai bine de un an de la finalizarea verificărilor și descoperirea ilegalităților, nimeni nu a fost sancționat. Mai mult, atât Tudorel Toader, ministrul Justiției, cât și Marian Dobrică, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, refuză să aibă o reacție.„Apreciem că, și de această dată, ANP încearcă să protejeze conducerea operativă a acestui penitenciar. ANP a avut o poziție similară încercând să apere directori care ulterior au fost demiși pentru management defectuos și chiar condamnați penal. Înțelegem deja că este nevoie de răbdare pentru ca abuzul în serviciu la nivelul managementului unor penitenciare să fie sancționat”, a precizat Sorin Dumitrașcu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor.Vorbim despre fals în declarații, fals intelectual, favorizarea infractorului și abuz în serviciu, în ambele tabere. Pe baza concluziilor Raportului Corpului de Control al Ministrului Justitiei nr. 8180/66/P/2016, s-a dispus sesizarea Direcției Naționale Anticorupție pentru deținuții implicați și pentru membrii Comisiei pentru liberare condiționată din cadrul Penitenciarului Poarta Albă.În raport se constată că aprobările acordate pentru liberarea condiționată și recompensarea deținuților VIP nu îndeplinesc condițiile legale, existând numeroase înscrisuri referitoare la ilegalități comise pentru favorizarea unor personaje precum George Becali, Corneliu Iacubov, Cristian Borcea, Victor Becali, Miron Mitrea sau Ioan Becali, despre care s-a constatat printre altele că, deși ar fi elaborat lucrări științifice, „au dificultăți de exprimare în limba romană”.„Petrică Bănuță, în prezent director adjunct pentru siguranța deținerii și regim penitenciar, Mihai Mate, șef serviciu în cadru penitenciarului, pensionat începând cu 12 septembrie din motive medicale, Emilia Topală, în prezent director adjunct pentru educație și intervenție socială, și Dănuț Dincă, fost director general la acea vreme, se află pe lista făptuitorilor. Cătălin Bejan, fost director general al ANP și fost director al Penitenciarului Poarta Albă, este, de asemenea, pe lista rușinii”, mai precizează Sorin Dumitrașcu.Contactați de „Cuget Liber” pentru a oferi un punct de vedere, reprezentanții Penitenciarului Poarta Albă nu au dorit să ofere explicații despre această situație, argumentând că discuții vor avea loc între Administrația Națională a Penitenciarelor și sindicatele din domeniu.