DEŢINUT condamnat la 20 de ani de închisoare, pentru OMOR, EVADAT de la penitenciarul POARTA ALBĂ. ESTE CĂUTAT ÎN TOT JUDEŢUL!

DEȚINUT condamnat la 20 de ani de închisoare, pentru OMOR, EVADAT de la penitenciarul POARTA ALBĂ. ESTE CĂUTAT ÎN TOT JUDEȚUL!

Ştire online publicată Joi, 03 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Deținutul Valentin Perdeicu, condamnat la 20 de ani pentru omor, în vârstă de 38 ani, încarcerat în Penitenciarul Poarta Albă, a părăsit, în jurul orei 9:00, punctul de lucru la care era repartizat, Avicola S.A din localitatea Lumina, județul Constanța. El făcea parte dintr-un grup de 13 deținuți, care executa muncă necalificată, sub supraveghere."În data de 03.08.2013, în jurul orelor 9.00, persoana privată de libertate Perdeicu Valentin, condamnat la 20 de ani pentru omor, în vârstă de 38 ani, încarcerat în Penitenciarul Constanța - Poarta Albă, a părăsit punctul de lucru la care era repartizat, respectiv S.C. AVICOLA S.A din localitatea Lumina, județul Constanța.Deținutul în cauză făcea parte dintr-un grup de 13 deținuți, care executa muncă necalificată, sub supraveghere.Persoana privată de libertate executa pedeapsa în regim deschis și urma să fie analizat în comisia de propuneri pentru liberare condiționată în luna decembrie 2017.Bărbatul, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în localitatea Piatra Neamț, are constituție atletică, înălțimea de 168 cm., păr șaten închis și, la momentul părăsirii punctului de lucru, era îmbrăcat în pantaloni lungi de culoare gri deschis și un tricou de culoare verde deschis.În vederea capturării deținutului au fost dispuse măsuri specifice în astfel de situații, respectiv blocarea căilor de acces pe posibile direcții de deplasare, alarmarea personalului, trimiterea de urgență a mai multor echipe de căutare formate din personalul unității, precum și cooperarea cu Inspectoratul Județean de Poliție și Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța.De asemenea, conducerea penitenciarului a dispus demararea unei anchete administrative care să analizeze circumstanțele care au condus la producerea evenimentului.În cazul în care dețineți informații care ar putea ajuta la identificarea sau capturarea deținutului, vă rugăm să contactați cea mai apropiată unitate de poliție sau să sunați la numărul unic de telefon 112. De asemenea, puteți contacta Penitenciarul Constanța – Poarta Albă la telefon 0241 – 853777, fax 0241-853524."