Deţinut cocoţat în copac pentru că vrea dantură nouă

Deținut cocoțat în copac pentru că vrea dantură nouă

Un deținut de la Penitenciarul de Maximă Siguranță de la Poarta Albă - Secția Valea Seacă a decis, ieri dupăamiază, să recurgă la o metodă inedită de protest. El s-a urcat într-un copac din curtea unității de detenție și a zis că nu se dă jos de acolo până când nu are promisiuni clare că i se va schimba dantura(?!) Aseară, mare majoritate a cadrelor penitenciarului negociau cu deținutul, cunoscut de altfel și pentru alte „fapte de vitejie” ieșite din comun ca și cea de ieri. Gardienii erau mai mult ca siguri că, odată cu lăsarea serii și a... frigului, deținutul va renunța la forma sa originală de protest. Potrivit purtătorului de cuvânt al Penitenciarului de Maximă Siguranță Poarta Albă, Gabriel Botezan, bărbatul se numește Radu C., are în jur de 40 de ani, și ispășește o condamnare de patru ani de închisoare, pentru furt. El este însă un „client“ vechi al penitenciarului, petrecând până acum mai bine de jumătate din viața sa în închisoare și, de cele mai multe ori, a creat diverse probleme. După isprava de ieri, deținutului i se va întocmi un raport de incident și i se vor tăia unele drepturi.