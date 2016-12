Detaşamentul de pompieri va purta numele lui Daniel Marius Fripis

Pe ultimul drum, cu onoruri militare…

Detașamentul de pompieri va purta numele lui Daniel Marius Fripis

Pompierul pleacă dimineața la muncă și nu știe dacă se va mai întoarce. Misiunea lui este una complexă și intervine în fel și fel de situații. Adrenalina îl face să accepte provocările și să înfrunte pericolul la care se expune la fiecare intervenție. Misiuneacea mai grea nu este a sa, ci a soției de pompier, care trăiește cu teama în permanență...Sâmbătă, în jurul prânzului, plutonierul adjutant Daniel Marius Fripis a plecat în ultima sa misiune. Ieri, el a fost înmormântat cu onoruri militare și condus pe ultimul drum de apropiați. La ceremonie, au venit șefii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, dar și secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat. Ceremonia religioasă a avut loc la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și sute de colegi din Constanța, Brăila, Ialomița, Călărași și București au venit pentru a-l conduce pe ultimul drum.Marius Daniel Fripis a fost avansat post-mortem la gradul de sublocotenent. Totodată, i s-a acordat și Ordinul „Bărbăție și Credință” în grad de Cavaler de către președintele României, Klaus Iohannis.Colegii săi au numai cuvinte de laudă și își vor aminti permanent de el ca fiind un om minunat.„Un bun meseriaș, un profesionist. Ar trebui să fim mai apreciați de către toată lumea. Am avut o grămadă de contestatari, care au spus că nu suntem ca cei de afară. Cred că am demonstrat că punem viața semenilor mai presus de a noastră. Am participat alături de el la ultima intervenție. În primă fază, a fost una ca oricare alta, care s-a transformat într-o tragedie. Nu poți să prevezi imprevizibilul… În mașină, până la locul intervenției, am făcut planul de bătaie și fiecare ce are de făcut. Lucrurile au decurs altfel decât ne-am așteptat…”, a declarat Marius Neagu.În semn de recunoștință, unitatea unde pompierul a activat va purta numele Detașamentul de Pompieri „Fripis Daniel Marius”. Placa comemorativă a fost dezvelită, ieri, de fiul eroului. Cortegiul funerar a oprit la unitatea care i-a fost a doua casă, iar apoi pompierul erou a fost îngropat în Cimitirul Eroilor.