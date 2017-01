Detalii şocante în cazul triplei crime din Constanţa / Galerie FOTO

2

portofel si paine

Ce portofel? ce paine? aloo...furatul e diferentiat foarte bine in lege fata de talharie. Daca furi un portofel sau o paine nu intri in penitenciar, sa fim seriosi... In legatura cu penitenciarul, iti dau dreptate. Dar nici nu poti lasa in libertate asa monstri...