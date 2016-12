DETALII INCREDIBILE după SINUCIDEREA lui MARIUS URSOI. Ce a făcut în ultimele clipe de viaţă

2

Pentru cei care m-au atacat in Replica de Cta

Pentru cei ce ma muska de kur, eu nu l-am cunoscut in viata mea pe acest domn Ursoi, dar v-am spus si eu asa, ca simplu cetatean, ce aveti cu el ma ? Lasati-l in pace si nu mai comentati la adresa unui mort, trebuia sa i le spuneti in fata cand traia, nu, in urma razboiului, multi eroi s-arata ! Deci, draga Replica, pentru deontologia ta profesionala, dati inregistrarea video lasata de Ursoi, daca o aveti desigur ! Comentariul meu din Replica de Constanta : Nu o fi fost usa de biserica, dar, parca e pacat sa vorbesti urat despre un om care nu a mai suportat lumea asta corupta, politicienii, justitiarii, tehnocratii. Dumnezeu sa-l odihneasca daca a ales sa plece intr-o alta lume, la loc luminos, la loc cu verdeata ! Doamne fa-i pe toti sa taca, macar acum sa-i respecte moartea, totusi a fost campion al Romaniei.De ce nu ne dati inregistrarea video ? Poate ne transmite un mesaj important.