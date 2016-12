Despăgubiri mai mari acordate victimelor accidentelor de tren

Operatorul de transport feroviar este cel care răspunde de pagube în momentul în care se produce o vătămare, deces sau rănirea călătorilor provocate prin accidente, produse atât pe timpul cât pasagerul se află în trenuri cât și când iese sau intră din spațiile aferente acestuia. Dacă în urma decesului rămân lipsite de susținător persoane față de care călătorul avea sau are în viitor obligația de întreținere, aceste persoane au dreptul să primească o indemnizație sau o rentă, după caz, pentru această pierdere. În cazul în care operatorul de transport feroviar va plăti indemnizații, acestea se vor acorda sub formă de sumă globală. Recent, limita maximă a acestei sume globale a crescut, de la 75.000 euro la 195.000 euro. Concret, „pentru fiecare călător se fixează o limită maximă, în lei, a echivalentului de 190.000 euro în suma globală sau sub formă de rentă anuală corespunzătoare acestei sume globale”, se arată în noile reglementări.