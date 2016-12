Desfăşurare de forţe ale Jandarmeriei la Tribunalul Constanţa

Desfășurare de forțe ale Jandarmeriei la Tribunalul Constanța

Desfășurare de forțe din partea Jandarmeriei la Tribunalul Constanța, pentru a calma spiritele unor grupări de cetățeni romi rivale implicate într-un proces penal. Pentru că existau informații că cele două familii care, de ani de zile, sunt într-o rivalitate continuă, au de gând să se strângă din nou cu zecile cu ocazia procesului pentru a-și face singuri dreptate, reprezentanții Jandarmeriei au trimis la instanțe un echipaj de la Detașamentul mobil din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța. Prezența militarilor în sala de judecată, în fața sălii în care avea loc procesul, precum și în imediata apropiere a Palatului de Justiție a calmat spiritele, iar planurile acestora au fost dejucate. Persoanele judecate pentru tentativă de omor în urma unui conflict care a avut loc la data de 1 aprilie 2010 sunt: Vasile Miron, Ion Miron, Nicolae Bolmandâr, Ștefan Miron, Adrian Miron, Florin Miron, Dănuț Miron, Sorin Condurache, Niculae Ciucă, Adrian Bolmandâr și Daniel Bălan. La data amintită, cele două clanuri, Petrache și Miron, s-ar fi ciocnit violent în zona autogării din Constanța. În fața judecătorilor constănțeni, Radian Petrache, prezent la incident, a povestit: „Fratele meu a fost tăiat acum câțiva ani de Vasile Miron și de acolo a pornit totul. Pe 1 aprilie, mă aflam într-un bar din zona Gării Constanța, împreună cu fratele meu și băieții lui, Sterică Mihai și Ciprian Mihai. La un moment dat, am văzut pe geam trei mașini ale familiei Miron și mi-am dat seama că pe noi ne caută, așa că le-am spus rudelor mele să fugim. Nici nu am apucat să ajungem la autoturismele noastre, că am fost atacați cu topoare, răngi, sulițe, săbii, iar Nicolae Bomandâr avea un pistol cu care a și tras o dată. Am văzut cum Bolmandâr, Ion Miron și Vasile Miron l-au lovit pe Sterică Mihai cu toporul și cu o coasă în cap. Pe mine m-a atacat Daniel Bălan, care mi-a dat un par în cap, am căzut în genunchi, moment în care au venit și alții și m-au lovit cu picioarele”. Acuzele reciproce dintre cele două familii continuă în instanță. „Nu am fost prezentă la incident, dar concubinul meu, Nicolae Bolmandâr, mi-a spus că el nu a vrut decât să îl ajute pe prietenul lui Adrian Miron să scape din mâinile a doi bărbați cunoscuți drept Prințul și Sava. Cei doi îl loveau pe Miron, iar concubinul meu a încercat să îi despartă. Ulterior, l-am văzut pe Adrian Miron cu piciorul rupt”, a declarat martora Cristina Bălan. Altă martoră indirectă a scandalului a fost și Florica Dumitru. „Eram acasă la familia Miron și făceam cozonaci. La un moment dat, Adrian Miron a intrat în locuință și era plin de sânge, avea piciorul rupt... Mi-a spus că l-au bătut pletoșii. Tatăl lui a sunat la ambulanță și l-au dus la spital”, a afirmat Florica Dumitru. Femeia a adăugat că familia Miron a stat acasă toată ziua și nu a participat la nicio bătaie. De asemenea, concubina lui Ion Miron a declarat că Ionel Petrache îl acuză pe acesta din ură și răzbunare, pentru că bărbatul ei a stat toată ziua acasă și nu a participat la niciun scandal, așa cum spun indivizii. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 6 decembrie.Camelia MIU - MITRIC