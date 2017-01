Descinderi la ISJ Constanţa. Răducu Popescu:"Nu avem nicio implicare"

Descinderi la ISJ Constanța. Răducu Popescu:"Nu avem nicio implicare"

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins, ieri, la Inspectoratele Școlare Județene din Constanța și Brăila, dar și la alte trei locații. Din câte se pare, ar fi vorba despre mai multe licee din Brăila. Anchetatorii spun că speța la care se face referire „vizează suspi-ciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, comise în pe-rioada august - octombrie 2014".În timp ce șeful ISJ Brăila a fost ridicat de procurori și dus la sediu pentru audieri, „generalul” Răducu Popescu a ieșit relaxat din birou, făcând declarații. Acesta a precizat că ISJ Constanța nu are nicio legătură cu fapte penale, ba mai mult, că acțiunea a fost mai degrabă un control decât o descindere.„O instituție a statului are în derulare, în acest moment, o cercetare. Cercetarea se referă la examenul de bacalaureat din sesiunea de toamnă. În această cercetare sunt necesare înscrisuri, documente care, probabil, vor constitui probe la dosar, regăsite în județul Constanța. În cursul acestei zile (miercuri, 8 octombrie - n.r.) am avut o întâlnire cu reprezentanții acestei instituții ce derulează aceste cercetări și le-am pus la dispoziție toate înscrisurile și documentele solicitate, absolut toate. Mai departe, analiza, verificarea și investigațiile specifice vor fi derulate de organele competente. Nu sunt învinuit, Inspectoratul Școlar Județean Constanța nu are absolut nicio implicare în tot acest dosar. Sunt doar documente care s-au regăsit în Constanța. Repet, ISJ Constanța nu este parte din dosar, noi suntem doar furnizorii acestor docu-mente”, a declarat Răducu Popescu, șeful ISJ Constanța.Surse din cadrul anchetei spun că la cea de-a doua sesiune a bacalaureatului, lucrările de la Constanța ar fi fost corectate la Brăila, din acest motiv și legătura dintre cele două județe. Mai mult, de la sediul ISJ Brăila ar fi fost ridicate mai multe teze de la examenul de bacalaureat din toamna 2014.