Descinderi în forţă. Furau limuzine din Europa şi le vindeau în Constanţa

6

interpolul doarme

nu cum mult timp in urma am descoperit ca si in tara unde locuiesc eu sunt lichele de acelasi tip. indivizi bastinasi erau pusi de un alt individ sa viziteze dilari si sa cumpere masini, pentru ca bastinasii nu sunt obligati sa plateasca tva-ul. individul le spunea la ce dilari sa mearga si cu cine sa stea de vorba dupa care falsifica actele si trimitea masinile intr-un port pentru a fi expediate peste hotare. cand am citit procesul verbal, toti dilarii si intermediarii implicati sustineau ca nu isi mai amintesc nimic. afacerea asta cu masini este murdara dar nu atat de serioasa cat aceea cu trafic de persoane, intrucat masina nu simte nimic.