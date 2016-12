Descinderi DNA la partenerul de afaceri al lui Banias

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, însoțiți de mai mulți „mascați“, au „periat”, sâmbătă, zona Portului Constanța Sud-Agigea. Oamenii legii au sosit încă de dimineață și au făcut percheziții la birourile unor firme din Agigea, acolo unde este acționar unul din colaboratorii senatorului Mircea Banias, Eugen Bogatu, director în cadrul Administrației Porturilor Maritime Constanța. Surse din interior au declarat că, la plecare, anchetatorii au ridicat mai multe documente pentru verificări. Perchezițiile au avut loc ca urmare a faptului că procurorii DNA instrumentează, de aproximativ o lună de zile, un dosar de fraudă în valoare de 60 de milioane de euro produsă la UCM Reșița. În acest caz, senatorul PDL Mircea Banias are calitatea de făptuitor, fiind acuzat de favorizarea infractorului. Mai exact, susțin anchetatorii, Banias ar fi facilitat eliberarea unor avize de transport pentru o firmă care aparține omului de afaceri libanez Said Baaklini care a cumpărat patru motoare vechi de 20 de ani de la UCM Reșița. Valoarea trecută în acte era de 50 de ori mai mare decât cea reală. Procurorii spun că firma libanezului a cerut statului român pentru tranzacție o rambursare de TVA în valoare 60 de milioane de euro. Senatorul Mircea Banias neagă, în continuare, orice implicare în dosar. El a declarat că nu știe nimic despre perchezițiile care s-au făcut în Portul Constanța Sud-Agigea. Mai mult, el a declarat, din nou, că nici măcar nu îi cunoaște pe acuzații din acest dosar în care apare și numele său. „Am fost chemat la DNA, am fost întrebat dacă îi știu, dacă îi cunosc pe acuzați. Le-am spus și anchetatorilor că nu i-am văzut niciodată în viața mea. Mi-au spus că sunt acuzat de favorizarea infractorului fără, însă, a-mi spune cine este infractorul”, a declarat Banias. Am încercat să luăm legătura și cu Eugen Bogatu, pentru a-i lua un punct de vedere cu privire la aceste percheziții, dar acesta nu a putut fi contactat.