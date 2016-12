Descinderi cu mascați la o rețea de proxeneți. Vezi grozăviile găsite de polițiști! | VIDEO

Acțiune de amploare desfășurată, ieri, de polițiștii din Constanța pentru destructurarea unei rețele de proxeneți. Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale, ofițerii Direcției de Informații și Protecție Internă și jandarmi, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța au organizat un flagrant în stațiunea Mamaia, apoi un număr de nouă descinderi, în municipiul Constanța și în Ovidiu, pentru depistarea proxeneților și a prostituatelor.Potrivit oamenilor legii, capul rețelei este Marian C., un bărbat de 32 de ani, din Constanța. În urma descinderilor, polițiștii le-au surprins pe Nicoleta B., de 26 de ani, din Constanța, Mihaela F., de 20 de ani, și Elena P., de 22 de ani, ambele din București, în timp ce întrețineau raporturi sexuale cu clienții, în stațiunea Mamaia. Acestea practicau prostituția în folosul lui Marian C., spun oamenii legii.De asemenea, în urma perchezițiilor, a fost găsit și un al doilea membru al rețelei, Daniel T., de 18 ani, din Constanța, care împreună cu primul suspect au lipsit de libertate și au obligat să se prostitueze, în perioada mai - iulie, o minoră de 13 ani. De altfel, cu ajutorul acestei copile au aflat polițiștii despre acțiunile rețelei. Fata a reușit să fugă de sub supravegherea celor care o sechestra-o și a mers țintă la autorități, povestind tot chinul prin care a trecut. O a cincea tânără, în vârstă de 17 ani, a fost găsită într-o altă locație, de asemenea practicând prostituția. Fata nu are certificat de naștere sau alte acte de identitate și, asemenea celorlalte victime, era lipsită de libertate și bătută constant.Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, una dintre tinerele obligate să-și ofere serviciile sexuale este bolnavă HIV/SIDA.Cei doi suspecți au fost duși la sediul Poliției Constanța, iar după audieri au fost reținuți pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, fiind depuși în arest. Ei sunt acuzați de comiterea mai multor infracțiuni: proxenetism, lipsire de libertate, loviri sau alte violențe, în formă continuată. Astăzi urmează să fie prezentați Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă.