Descinderi cu mascaţi la bişniţarii de ţigări din Piaţa Griviţei şi de la Gară

In numele bisnitarilor din Complex Abator in semn de solidaritate cu colegii de breasla, solicitam politistilor sa fim si noi bagati in seama, amendati, marfa confiscata eventual evacuati in alta zona! Nu mai vrem sa deranjam locuitorii cartierului cu prezenta noastra zilnica! Va rugam frumos, nu ne mai suportam!