Deputatul Florin Gheorghe a preluat şefia UNPR Constanţa

1

Florinel traseistul

Dl Lipoveanu se pricepe la oameni ca geambasul la cai . A constatat subit ca Florinel este o persoana serioasa , un tanar bine intentionat . Asa o fi maică , dar s-ar putea adauga si alte calitati : Ca este un produs tipic al politicianismului romanesc , un tanar traseist un excursionist politic care viziteaza cu detasare partidele . Nu ne mira , traim doar in tara lichelelor politice , a ticalosilor care au trecut prin toate partidele si au avut toate convingerile . Traseismul se datoreaza si faptului ca partidele sunt ca niste odai cu usile deschise , unde se face foc iarna , unde fiecare rebegit poate sa se incalzeasca , cand la soba unuia , cand la soba altuia , dupa cum o odaie este mai mult sau mai putin plina de alti rebegiti . De fapt Dl Florinel a trecut in tabara PSD ca sa-i slugareasca pe Ponta , Mazare si Constantinescu . El este omul - musca egal satisfacut ca a plecat din lada de gunoi in spre gradina , atras de miere si s-a impiedecat in drum de un scuipat cleios . Constatam ca noua generatie de politicianisti este mai rea decat cea veche .