Declaraţii incredibile ale şefului Poliţiei Neptun în "cazul Beinur"

Șoric în variantă constănțeană

Declarații incredibile ale șefului Poliției Neptun în "cazul Beinur"

Numele lui a fost implicat, de-a lungul timpului, în mai multe scandaluri. A fost ținta a zeci de plângeri, fiind de notorietate, la un moment dat, că este polițistul cu cele mai multe sesizări înregistrate pe numele său. Unele au fost făcute chiar de polițiști detașați pe litoral, care s-au plâns că le-ar fi fost cerută șpagă pentru a le fi eliberat pistolul și a fi semnat ordinul de serviciu. Din toate aceste "încercări" a scăpat basma curată! Este vorba de șeful Poliției Neptun, comisar șef Niculaie Negrilă. Sub ochii și "patronajul" lui Nicu-laie Negrilă, clanul Beinur își vedea liniștit de taxele sale de protecție, fiind de notorietate, în prezent, că gruparea șantaja diverși oameni de afaceri pentru a-și impune supre-mația în zonă. Totul se făcea, spun polițiștii, "sub acoperirea" adjunctului șefului Poliției Neptun, comisar șef Cristinel Nițoi, de altfel, arestat, în toamna anului trecut, odată cu reprezentanți de seamă ai clanului Beinur. Procurorii spun în rechizitoriul întocmit că, dacă victimele grupării lui Beinur înaintau plângeri penale împotriva membrilor acesteia, prin care sesizau că sunt amenințați ori terorizați să le plătească sume de bani drept taxă de protecție, Nițoi ar fi avut grijă să pună capăt cercetă-rilor înainte de a fi început, "mușamalizând aflarea adevărului, prin obținerea unor soluții de netrimitere în judecată", mai precizează anchetatorii. Deși lumea vorbește că aceste situații erau de notorietate, cel puțin pe plan local, comisarul șef Niculaie Negrilă, firește, habar nu avea că s-ar petrece așa ceva în ograda sa, chiar sub ochii săi. Mai mult, el a fost menținut în funcție, deși era limpede pentru toată lumea că era imposibil, ca șef de Poliție, să fie străin de ce se întâmpla în ograda sa. "Oameni serioși" Încrengăturile dintre polițiști și clanul care acaparase afacerile "subterane" din sudul litoralului sunt, din câte se pare, mult mai strânse. Iar șeful Poliției de la Neptun, cu siguranță, nu este deloc străin de tot ce se-ntâmplă. Mai mult decât atât, declarația sa dată în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București, Secția a II-a, unde se află pe rol dosarul nr. 1144/2/2011 în care Beinur Nure-din, Erchin Nuredin, Nelu Mihai Balaban, Mannix Pădure, Con-stantin Ovidiu Pop, Valentin Popa, Cristinel Nițoi și Emanoil Han-ganu sunt judecați pentru comiterea infracțiunii de șantaj, oferă o notă de "deja-vu". Din câte se pare, comisarul șef Niculaie Negrilă devine al doilea exemplu al Poliției Române, după vestitul caz Aure-lian Șoric, fostul șef al IPJ Neamț, care, printre lacrimi, le lua apărarea unor cămătari. Varianta constănțeană a lui Șoric, așa cum ne permitem, elegant, să îl denumim pe comisarul șef Niculaie Negrilă, audiat fiind în dosarul lui Beinur, de la București, la termenul din data de 23 noiembrie 2011, cu aceeași inocență face o declarație șocantă. El este întrebat de judecător cum sunt percepuți Beinur Nuredin și Erchin Nuredin în Dobrogea, la care Negrilă dă un răspuns care a creat rumoare în sală și a adus zâmbetul pe fețele asistenței. Răspunsul său a fost: "Sunt oameni serioși, cunoscuți cu afaceri în zonă, nu știu să fi existat alte plângeri pe numele lor". Cu alte cuvinte, faptul că, începând din 1999, Beinur era cunoscut că cere taxe de protecție și că amenință, chiar cu pistolul la tâmplă, pe afaceriștii care nu i se supuneau, era doar o simplă necunoscută pentru șeful Poliției de la Neptun. Corb la corb nu-și scoate ochii Mai mult, el își apără subordonatul, respectiv pe comisarul șef Cristinel Nițoi, în cazul căruia procurorii au găsit dovezi solide pentru a-l trimite în judecată alături de clanul Beinur, din interceptările telefonice demonstrându-se că exista o legătură strânsă între acesta și membrii respectivei grupări. "Personal, nu consider că procedeul inculpatului Nițoi de a atașa plângerile la dosar a fost motivat de dorința de a-i favoriza pe Beinur și Erchim, deoarece l-am văzut pe Nițoi efectuând cercetări și chemându-i la secție pe cei doi inculpați", a spus Negrilă judecătorilor vizavi de faptul că Nițoi tot aduna plângerile depuse de Marian Mocea pe numele membrilor clanului Nuredin, sub o presupusă "conexare" a acestora, dar ele nu aveau să fie soluționate vreodată… Pe de altă parte, el uită subit de o întâlnire pe care partea vătămată din acest dosar, Marian Mocea, spune că a avut-o cu șeful Poliției de la Neptun, chiar în biroul acestuia, pentru a depune o plângere referitoare la un eveniment ce ar fi avut loc la data de 18 februarie 2010. Întrebat de câteva ori, de avocați și instanță, comisarul șef Niculaie Negrilă spune: "Partea vătămată Mocea nu a venit la mine în birou pentru a depune vreo plângere și nu am discutat despre vreo taxă de protecție".Negrilă, martor în apărare pentru clanul Beinur Dacă toate acestea nu ar fi fost de ajuns, comisarul șef Niculaie Negrilă, șeful Poliției de la Nep-tun, este citat ca martor în apărare într-un alt dosar, de data aceasta civil, nr. 4090/254/2010, aflat pe rolul Judecătoriei Mangalia, care are ca obiect "pretenții", în care vărul lui Beinur Nuredin, Ermin Nuredin, are calitatea de reclamant, iar Marius Florentin Mocea de pârât. Pentru că nu s-a prezentat în fața instanței de judecată, la termenul din 14 noiembrie 2011, judecătorii îl citează cu mandat de aducere pe Negrilă, pentru termenul care a avut loc luni, 28 noiembrie. Mandatul de aducere a fost pus în executare de Jandarmerie. De ce este chemat șeful Poliției din Neptun să dea cu subsemnatul la instanță ca martor în apărare pentru clanul Beinur dacă între el și astfel de persoane nu ar exista o legătură specială?! Își permite oare oricine să aducă în instanță pe șeful unei Poliții, chiar de-ar fi el și de la Neptun? Șeful IPJ Constanța: "Sunt surprins!" Am încercat să luăm, ieri, legătura și cu șeful Poliției Neptun, comisar șef Niculaie Negrilă, dar acesta nu a fost de găsit nici la sediul Poliției și nici nu a răspuns la telefon. În schimb, șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, comisar șef Valentin Burlacu, ne-a spus: "Declarația este cel puțin uluitoare! Sunt total surprins! Vă promit că voi verifica acest lucru și voi avea un punct de vedere".