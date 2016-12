DECIZIE NEAŞTEPTATĂ a ALEXANDREI STAN: „L-am iertat. Toată treaba asta m-a ajutat”

7

Furt intelectual si instigare la furt.

"În contractul semnat între Alexandra și Marcel Prodan e stipulat ca vedeta să primească 34% din totalul încasărilor de la un concert, potrivit unor surse judiciare". Decontarile se fac mai greu intre operatorii economici. Cum sa-i platesti banii daca nu i-ai incasat? Dar este usor sa arunci cu rahat, dar nu turcesc, in ventilator. Unul din instrumentistii lui S.C. Maan Music Studio S.R.L., saxofonistul Cosmin Băsășteanu, instigat de Alexandra Stan, a înregistrat la OSIM numele piesei, susținând că-i creația lui personala. S.C. Maan Music Studio S.R.L., firma la care Marcel Prodan e asociat 50-50% cu Andrei Nemirschi, a documentat că a înregistrat din 2011 marca “Mr. Saxobeat” la Oficiul Român pentru Mărci și Invenții, iar justiția s-a pronunțat în favoarea celor doi impresari. Alexandra Stan nu-și poate păstra repertoriul, piesele fiind compuse de Marcel Prodan, fiind proprietatea lui S.C. Maan Music Studio S.R.L. Mamaia. Cosmin Băsășteanu cu complicitatea (instigarea) Alexandrei Stan a comis infracțiunea de furt calificat prev. de art. 25 Cod penal raportat la art. 208 si art. 209 Cod penal. Piesa “Mr. Saxobeat" a fost compusa de Marcel Prodan in anul 2009 iar lansarea s-a facut in 2010. Daca Sile Camataru si Fane Spoitoru apar in videoclip au si drepturi de autor pentru melodie/compozitie? "Mr. Saxobeat" este primul single internațional al solistei Alexandra Stan scris de Andrei Nemirschi și Marcel Prodan, fiind inclus pe albumul de debut Saxobeats. A fost lansat prima dată de casa de discuri Maan Music, iar apoi, la nivel internațional de către Columbia Records.