Decizie definitivă / Ce se întâmplă cu fostul rector al Universităţii Ovidius

Decizie definitivă / Ce se întâmplă cu fostul rector al Universității Ovidius

Judecătorii de la Curtea de Apel București au stabilit că Tiberius Dănuț Epure, fostul rector al Universității Ovidius Constanța va rămâne în arest. Decizia este definitivă și vine pe fondul cererii lui Epure de a-i fi înlocuită măsura arestării preventive cu măsura controlului judiciar sau cu măsura arestului la domiciliu. Magistrații au respins ca nefondată cererea fostului rector, stabilind că acesta va rămâne în arest.Aceiași judecători au stabilit definitiv ca fostul prorector, Gabriela Stanciu, să rămână sub control judiciar. Aceasta nu are voie, printre altele, să depășească teritoriul României decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar.Conform procurorilor DNA, Tiberius Dănuț Epure este suspectat de luare de mită și de folosire, în orice mod, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Tiberius Dănuț Epure a fost arestat de Tribunalul București la data de 31 iulie 2013, alături de Tala Stere, acesta din urmă fiind condamnat la 2,6 ani de închisoare cu suspendarea sub supraveghere. Gabriela Stanciu este acuzată de luare de mită și de folosire, în orice mod, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.