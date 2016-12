Dealer de etnobotanice, la doar 18 ani!

1

sesizare

In inel2,la punctul termic dintre blocuri, 147 sau cat e,stau baietii ciorchine si vand. O dacie rosie veche cu AMS la numar, skoda octavia visinie, opel astra break alb, fiat stilo gri in doua usi cu numere bulgaresti ( acelasi individ care a lovit cu un peugeot in 3 usi un mercedes si a fugit ) si acum vinde la Marinaru. Cand ii aresteaza cineva pe acesti nenorociti ???