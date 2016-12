De pe băncile facultăţii, în beciurile pentru arestaţi

Ziua Ușilor Deschise la instanțele constănțene

De pe băncile facultății, în beciurile pentru arestați

Ieri, la instanțele constănțene a avut loc Ziua Ușilor Deschise, care a dat ocazia tuturor acelora care au vrut să știe cum are loc un proces și tot ceea ce înseamnă munca din spatele dosarelor să pătrundă în lumea grefierilor, arhivarilor, judecătorilor, cei care, prin munca lor, au rolul de a împărți dreptatea.În cadrul Planului de acțiune pentru reforma sistemului judiciar, la capitolul „Asigurarea transparenței actului de justiție”, s-a stabilit organizarea anuală a manifestărilor de tipul „ușilor deschise”, CSM hotărând ca aceste manifestări să se desfășoare, în fiecare an, la data de 25 octombrie. Trebuie precizat că această zi are o semnificație deosebită pentru justiție, pentru că se sărbătorește Ziua Europeană a Justiției Civile.Magistratul Ciprian Coadă, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Constanța, spune că scopul acțiunii a fost acela de a face cunoscută cetățenilor activitatea instanțelor judecătorești, de a-i familiariza cu modul de desfășurare a procesului judiciar în cadrul mai larg al realizării unei educații juridice și al realizării prevenției faptelor antisociale. Judecătorul Ciprian Coadă a fost, de altfel, amfitrionul acestei întâlniri, el preluând grupurile cu vizitatori, ducându-le apoi printr-un periplu prin Palatul de Justiție. Au fost trei grupuri de studenți de la Facultatea de Drept din cadrul Universității Andrei Șaguna care s-au arătat interesați să vadă ce-i așteaptă dacă aleg să devină magistrați. Cei mai mulți dintre ei au văzut pentru prima dată o sală de judecată, o arhivă, sau beciurile pentru arestați ori deținuți care se află la subsolul Palatului de Justiție. Tinerii s-au arătat impresionați de volumul foarte mare de lucru și de numărul exagerat de dosare pe care fiecare magistrat trebuie să le judece. Judecătorul Ciprian Coadă ne-a spus că studenții s-au arătat interesați, el încura-jându-i pe aceștia să devină magistrați, spunându-le că au nevoie de forțe proaspete și că „magistratura este totuși un domeniu care oferă stabilitate”.