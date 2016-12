DE LUAT AMINTE / Ce AMENZI URIAŞE puteţi lua în VACANŢA din STRĂINĂTATE

Deschideți bine ochii, ca să nu deschideți… buzunarul!

DE LUAT AMINTE / Ce AMENZI URIAȘE puteți lua în VACANȚA din STRĂINĂTATE

Vă pregătiți să vizitați o locație de peste hotare? Mare atenție la cum conduceți. În alte țări din Uniunea Europeană, printre altele, depășirea vitezei sau consumul de alcool la volan sunt infracțiuni drastic pedepsite. În Franța, Italia sau Austria, pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 de kilometri pe oră, amenda poate trece de 3.500 de euro.Comparativ cu alte state, legile rutiere românești sunt blânde, ținând cont de „masacrul” de pe șosele. În România, conducerea sub influența băuturilor alcoolice este sancționată de la 9 până la 20 de puncte de penalizare, reținerea permisului și o amendă de până la 1.500 de lei. Nepurtarea centurii de siguranță îl costă pe șoferul român, în țară, 150 de lei și două puncte de penalizare. În Germania, dacă ești prins fără centură, ești amendat cu 30 de euro, în Franța, cu 135 de euro, în Spania cu 50 de euro, în Olanda cu 45 de euro, în Grecia cu 166 de euro, în Suedia cu 70 de euro și în Danemarca cu 66 de euro.„Franța, Spania au legislații mult mai dure decât a noastră, cu amenzi mult mai mari decât la noi, în timp ce Germania are o legislație mai permisivă în anumite privințe”, mărturisește comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Constanța.Germania - ai depășit viteza? Permis suspendat pentru un anDacă te afli în Germania și ai fost prins băut la volan, limita alcoolemiei fiind de 0,5 mg/ml, pe lângă amenda usturătoare pe care o primești, permisul îți este suspendat pentru trei luni. Însă, în privința vitezei, regulile sunt gândite și aplicate diferențiat pe segmente de autostradă sau drum, astfel încât să se prevină accidentele cât mai eficient, dar în același timp să nu se îngreu-neze circulația în mod nejusti-ficat. Așa se face că pe multe porțiuni de autostradă nu există limită de viteză, iar statisticile arată că, deși s-ar putea crede că lipsa limitării este periculoasă, accidentele rutiere sunt din ce în ce mai rare.Însă, când vine vorba de drumurile secundare, regulile se schimbă categoric. Sunt foarte multe radare fixe, iar dacă acu-mulezi 16 puncte de penalizare ca urmare a depășirii limitei de viteză, te alegi cu permisul suspendat pentru un an de zile.Franța, țara în care poți face închisoare dacă ești băut la volanPrincipalele probleme cu care se confruntă polițiștii francezi sunt viteza și alcoolemia. Regulile pentru aceste abateri sunt dras-tice, ajungând până la pedeapsa cu închisoarea. Astfel, limita permisă de alcoolemie este de 0,5 mg/ml. Peste această limită, dar până în 0,8mg/ml primești o amendă de 135 de euro și trei puncte de penalizare. Peste 0,8 mg/ml, șoferului i se anulează permisul de conducere, primește o amendă de 4.500 de euro și poate face maxim doi ani de închisoare. Dacă șoferul este prins depășind cu peste 50 km/h limita de viteză, mașina este seches-trată și se plătește o amendă de 1.500 de euro.În Italia, punctele de penalizare pot fi „distribuite“ în familieNici în Italia, șoferii nu respectă regulile, dar amenzile mari și pena-lizările au schimbat substanțial modul de a conduce al șoferilor. Parcarea ilegală și viteza sunt cele mai comune și mai taxate infracțiuni. Dacă depășești cu 40 km/h limita de viteză, primești 10 puncte de penalizare, iar la 20 de puncte, permisul este suspendat și plătești 343 de euro amendă. Însă italienii au o portiță de scă-pare pentru a-și păstra permisul. Amenzile vin prin poștă, iar proprietarul mașinii trebuie să declare cine a condus mașina în momentul abaterii. Așadar, punc-tele de penalizare pot fi „distribuite” între membrii familiei sau prieteni.12 puncte de penalizare = permis suspendat în SpaniaCele mai grave abateri taxate de poliția spaniolă sunt viteza, condusul sub influența alcoolului, agresivitatea în trafic și depășirea numărului de pasageri pentru care a fost construită mașina. Pentru asemenea contravenții / infracțiuni poți să ajungi să plătești și 1.500 de euro. Primești 6 puncte pentru condusul sub influența alcoolului, tot 6 puncte pentru depășirea cu 50 de km/h peste limita legală și trei puncte pentru vorbitul la telefon. Dacă ai acumulat 12 puncte de penalizare, permisul îți este suspendat. Dacă șoferul este sancționat de trei ori într-o perioadă de doi ani pentru abateri grave, permisul este anulat, iar șoferul trebuie să urmeze apoi cursuri speciale de legislație și educație rutieră, dacă vrea să obțină din nou permisul.Șoferii români pot circula 90 de zile în AngliaÎn Marea Britanie, circulația se desfășoară pe partea stângă a drumului. Aici, legislația interzice folosirea aparatelor care bruiază semnalul radar, precum și a dispozitivelor pentru detectarea aparatelor radar, însă este permisă utilizarea dispozitivelor GPS care conțin softuri actualizate cu poziționarea radarelor fixe. Permisul de con-ducere românesc este valabil în Marea Britanie timp de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul statului.