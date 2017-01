De la pomana şoferilor, la mila Domnului. Poliţiştii au "zburat" cerşetorii din intersecţii în curtea bisericilor

De la pomana șoferilor, la mila Domnului. Polițiștii au "zburat" cerșetorii din intersecții în curtea bisericilor

Au trecut cele trei luni, în urma cărora comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Poliției Municipiului Constanța, ne promitea că nu vom mai vedea cerșetori în principalele intersecții ale orașului și că turiștii nu vor mai fi deranjați de tot felul de persoane, de la copii până la vârstnici invalizi, care le cer de pomană. Ce-i drept, de când a început sezonul estival și până în prezent, din zonele principale ale municipiului au dispărut cei care stăteau cu mâna întinsă, dar a apărut o altă problemă semnalată de constănțeni.Este vorba de persoanele fără adăpost, care dorm pe trotuar, în zona Tomis III și Tomis Nord. Deși constănțenii au cerut ajutorul polițiștilor pentru rezolvarea acestei probleme, Poliția nu are atribuții în acest sens. Totuși, oamenii legii încearcă să rezolve această problemă prin monitorizarea, amprentarea și fotografierea persoanelor fără adăpost.„Poliția nu are ce să le facă persoanelor care dorm pe trotuar. Putem interveni în măsura în care încalcă o lege sau un act normativ. Persoanele fără adăpost nu intră în atributul poliției, dar ei sunt trecuți în baza de date și se monitorizează situația din punctul de vedere al posibilităților de încălcare a legii. Poate fi considerată o chestiune deranjantă, dar atât timp cât poliția nu are un instrument și nici abilitatea legală să intervină…”, a declarat pentru „Cuget Liber”, cms. șef Tudorel Dogaru, șeful Poliției Municipiului Constanța.Așa cum preciza Tudorel Dogaru în urmă cu aproximativ trei luni, cerșetorii își vor găsi alte locuri pentru a-și practica activitatea, după ce vor fi goniți de polițiști și așa s-a și întâmplat. Tot ceea ce reprezintă lăcașuri de cult situate pe raza județului Constanța reprezintă un punct de interes pentru cerșetori, care profită de mila credincioșilor pentru a-și spori veniturile.„În intersecții nu mai sunt cerșetori și vă spun unde au «dispărut». Sunt în zona lăcașurilor de cult, în special duminica. S-a produs o migrație și evident că vom interveni și în acele zone. Ei sunt amprentați și fotografiați, ca în măsura în care săvârșesc fapte contravenționale sau penale, să putem să-i identificăm și să-i luăm cât mai repede. La nivelul Poliției municipale, în medie, avem 40 de persoane amprentate și fotografiate pe săptămână, printre care sunt și cei fără adăpost”, a mai adăugat Tudorel Dogaru.