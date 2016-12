De la bazin, direct în spital!

Miercuri, 30 Martie 2016

Zeci de persoane, printre care mulți copii, au ajuns de la piscină direct la medic. S-a întâmplat la Bacău, deoarece apa din bazinul care aparține primăriei ar fi fost tratată cu clor de proastă calitate. Părinții vor să dea în judecată municipalitatea după ce copiii lor au suferit iritații pe căile respiratorii.Copiii care înoată în piscina Primăriei au ajuns să regrete că fac sport. Cei care au frecventat bazinul în ultimele săptămâni au ajuns la spital din cauza clorului din apă, relatează Realitatea TV."Mai mulți copii au ajuns la Urgențe din cauza clorului inhalat din apă și bazin cu arsuri pe căile respiratorii, arsuri la ochi, stări de vomă, amețeli. Eu personal am avut aceste simptome, dureri de cap", a explicat antrenorul Adrian Gavriliu, citat de realitatea.netProblemele au început să apară acum trei săptămâni, după ce municipalitatea a decis să trateze apa cu o substanță mai ieftină: "Ultima tranșă pe care am achiziționat-o a diferit ca și compoziție față de ceea ce luam până acum", a explicat Gabriel Lupu, directorul Direcției Sport Primăria Bacău."Luni l-am adus pe cel mic la antrenament, la o jumate de oră am fost sunat de un mama unui coleg că i s-a făcut rău. Tușea, era într-o stare, aproape leșinat", a povestit părintele unui copil.Deși părinții și antrenorii au sesizat autoritățile de acum trei săptămâni, nu s-a luat nicio măsură. Iar Primarul se bâlbâie. De altfel, cei de la DSP spun că abia mâine vor lua probe, scrie realitatea.net