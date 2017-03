DE CE VREM MILITARI SLABI ŞI DEZBINAŢI? ARMATĂ DE SURZI ŞI ORBI, PROST PLĂTIŢI ŞI UMILIŢI?

Drepturile omului sunt încălcate în cazul militarilor români

DE CE VREM MILITARI SLABI ȘI DEZBINAȚI? ARMATĂ DE SURZI ȘI ORBI, PROST PLĂTIȚI ȘI UMILIȚI?

Militarii români nu au voie să se asocieze în organizații sau sindicate care să le reprezinte interesele și să îi apere în fața celorlalte instituții ale statului român. Guvernanții au avut grijă și s-au asigurat să scoată în afara legii un drept fundamental al omului, consfințit de toate instituțiile europene și mondiale privind drepturile omului, și anume libertatea de asociere. Această interdicție nu are nicio legătură cu securitatea statului sau gestionarea la un moment dat a anumitor situații de criză. Această interdicție are legătură doar cu reprimarea sau limitarea cât se poate a dreptului militarilor de a-și apăra drepturile și locurile de muncă. De o armată de surzi și orbi, prost plătiți și prost dotați are nevoie statul român. Nu de militari puternici și uniți, motivați și cu moralul ridicat. Chiar dacă asta ar însemna, implicit, și o Armată puternică.Și „beneficiile” acestei interdicții s-au văzut și zilele trecute. Când toți bugetarii, de la femeile de serviciu din casele de copii și până la polițiști, profesori și doctori, au fost reprezentați la discuțiile și negocierile privind creșterile salariale, militarii au fost ținuți cu gura închisă. Pentru ei au discutat generali care s-au opus să le acorde SGP-iștilor până și salariul minim pe economie.Și să nu credeți că acest articol este o instigare sau o ațâțare a spiritelor, ci este doar o pură și reală constatare. Și o să vă explic în rândurile de mai jos de ce statul român și MApN încalcă drepturile fundamentale ale omului în cazul militarilor.În urmă cu câțiva ani, Franța a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), din cauza interdicției privind asociarea militarilor francezi la un sindicat. Judecătorii de la Strasbourg au constatat, în două cazuri separate, că libertatea de asociere a militarilor ar putea fi supuse unor „restricții legitime”, dar nu și a a interzice "pur și simplu înființarea unui sindicat sau să se alăture unui sindicat “, așa cum face Franța.Primul caz se referă la un jandarm de 49 de ani, Jean-Hugues Matelly, care a înființat în 2008 un „Forum al jandarmilor și cetățenilor“', asociație axată pe comunicare, deschisă militarilor, dar și civililor. Conducerea Jandarmeriei îl obligase pe Matelly și pe ceilalți jandarmi în activitate să demisioneze. În al doilea caz este vorba de o asociație, Adefdromil (Association de défense des droits des militaires), înființată în 2001 de către doi militari. În cele două cazuri, CEDO a estimat că Franța a încălcat libertatea de organizare în asociații.În Germania, spre exemplu, de mai bine de 60 de ani, activează Asociația Militarilor, numărând circa 250.000 de soldati, subofiteri, ofiteri si generali. Deși nu este chiar un sindicat, Asociația apără interesele profesionale ale acestora prin intervenții la autoritățile publice, prin editarea unei reviste si infiintarea de cluburi ale membrilor in unitati sau prin apararea drepturilor militarilor, atunci cand este cazul, prin asistenta specializata in fata instantelor judiciare.La initiativa Asociatiei germane impreuna cu alte sapte asociatii similare din cinci tari europene s-a creat in 1972, Organizatia Europeana a Asociatilor Militari (EUROMIL), care cuprinde astazi 28 de asociatii din Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franta, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Portugalia, Rusia, Slovacia, Slovenia, Spania, Olanda si Ukraina; Euromil sprijina drepturile si libertatile fundamentale ale militarilor, in special dreptul de asociere si intrunire, asigura schimbul de experienta in ceea ce priveste cariera militara, iar in cadrul OSCE contribuie la intarirea increderii la nivel european, fiind singura organizatie care reprezinta interesele membrilor fortelor armate la un nivel international. (informații preluate dintr-un articol al col. dr. Ion Dragoman - „Dreptul de asociere al militarilor români”).Începând cu anul 2008, din Euromil face parte și Ordinul Militar din România. Acesta nu are, însă, nicio legătură cu drepturile și problemele militarilor români. În schimb, „Ordinul Militar de România este preocupat permanent de grija pentru valorile spirituale, morale, culturale și istorice ale poporului român. În filosofia Ordinului - emanciparea Națiunii - una dintre cele mai de preț valori naționale căreia îi datorăm emanciparea națiunii este senectutea academică. Prin acțiunile sale, Ordinul Militar de România își propune să determine senectutea academică să-și exprime ideile și opiniile nu numai în domeniul cultural-educațional ci și în social-politic, inclusiv în actul de guvernare”.În ceea ce privește dreptul de asociere al militarilor în sindicate sau asociații profesionale, Euromil spune că „dreptul de asociere și de reprezentare este fundamental și imperios necesar pentru stabilirea unui dialog social. Fără o reprezentare profesională sau sindicală, apărarea și promovarea intereselor angajaților și militarilor este imposibilă. Militarii sunt îndreptățiți să-și apere interesele sociale și profesionale la fel ca toate celelalte categorii de angajați”.EUROMIL, înființat în 1972, este partener oficial al Parlamentului European, NATO și OSCE, și promovează conceptul „Militarul - cetățean în uniformă”.Toate armatele din țările membre NATO au reprezentare în raport cu autoritățile statului. Chiar dacă unele nu sunt tocmai sindicate, ci doar asociații sau uniuni, toate au același scop și tip de activitate: apără și reprezintă drepturile militare, inclusiv de ordin salarial, social etc, reprezintă militarii în diferite litigii sau procese, inclusiv în instanță, se preocupă de formarea profesională continuă a cadrelor militare.