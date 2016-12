De ce vor intra buldozerele în curtea fostului Spital Municipal / Galerie FOTO

Imobilele abandonate din curtea fostului Spital Municipal Constanța (actualmente Spitalul de Boli Infecțioase) au adăpostit, până în ultimele luni din 2010, secțiile exterioare ale Spitalului Județean Constanța: Endocrinologia, Medicala 3, Oftalmologia și Chirurgia Buco-Maxilo-Facială. La data respectivă, secțiile au fost mutate în cadrul clădirii mamut de pe B-dul Tomis, din nevoia reducerii cheltuielilor de întreținere. De altfel, chiar și în perioada în care și-au desfășurat activitatea în clădirile amplasate între Policlinica 2 și Spitalul de Boli Infecțioase, medicii au tot atras atenția că este nevoie de renovări, iar pacienții s-au plâns de condițiile improprii în care erau internați.La finele lui 2010, au fost luate ultimele mobile și aparate medicale, iar de atunci, pe ușile clădirilor s-a pus lacătul. Impropriu spus, căci nu au rezistat prea mult timp încuiate, iar „căutătorii de fier vechi” din Constanța au pus repede ochii pe ele. Așa că, au furat țevăria, ba chiar și câte un calorifer și, mai nou, au început să și dea foc învelișurilor țevilor de cupru, pentru a putea să le sustragă mai ușor. Nu mai departe, săptămâna trecută, pompierii au fost chemați de urgență de angajații Spita-lului de Boli Infecțioase care văzuseră un foc gros ce ieșea din fosta secție de Endocrinologie.În plus, și acum pot fi găsite, în unele camere, dosare întregi aruncate pe podea ori saltele folosite de oamenii străzii pentru a-și face culcuș.De ce a fost pecetluită soarta acestor imobile? Pentru a afla răspunsurile, i-am contactat pe reprezentanții unităților spitalicești care ar putea să aibă un cuvânt de spus cu privire la viitorul acestor clădiri.Dr. Stela Halichidis, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, ne-a precizat că singura clădire nefuncțională pe care o are în administrare este cea a fostei Catedre de Anatomie a Universității „Ovidius” (amplasată vizavi de intrarea în spital, în apropierea de gardul dinspre B-dul Ferdinand). „Aici am zidit ușile și ferestrele, pentru ca persoanele nedorite să nu poată intra”. Restul imobilelor aparțin însă Consiliului Județean Constanța și Spitalului Județean.Dr. Dan Căpățână, managerul celei mai mari unități medicale din județul nostru, ne-a spus că există doi agenți de pază - unul la intrarea în Spitalul de Boli Infecțioase, unul la intrarea în curte, care au în supraveghere respectivele clădiri. Este singura măsură de securitate luată și, după cum s-a dovedit, insuficientă. Deocamdată, însă, la atât se limitează măsurile de pază, în condițiile în care planurile conducerii spitalului sunt de a demola clădirile. „Este în curs de realizare o expertiză tehnică, care va fi finalizată la sfârșitul lui februarie/începutul lunii martie și vom propune Consiliului Județean Constanța demolarea clădirilor”, a declarat managerul, pentru „Cuget Liber”.