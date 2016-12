De ce tac profesorii, de ce acceptă mizeria?

6

pescarusul care guita

"Val impresionant de comentarii...", Dl Mihalache, ce vroiam sa intreb, cam cati metri are valul? In alta ordine de idei, preferati sa aruncati niste fitile, petarde, spuneti-le cum vreti, gen "Dobrogea Noua" , anii 80-90, servite cu statut de zvon...cert. Praf in ochii, o perpetua abureala pt ca azi e ziua red sef adj sa scrie ceva, sa-si mai ia si el banii si sa-si justifice prezenta in organigrama. In ziar, ...mai greu. Asteptam dovezi, asteptam niste afirmatii pertinente, niste acuze documentate, ...nu de alta, dar asa e foarte usor sa ajungeti in instanta , in calitate de inculpat pentru niste afirmatii auzite la botul gangului.