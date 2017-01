De ce nu scapă poliţiştii de burtă

De ce nu scapă polițiștii de burtă

Pentru a nu-și da duhul atunci când aleargă după un hoț ori pentru a face față cefelor late într-o încăierare, polițiștii trebuie să aibă o bună condiție fizică. În teorie, toți polițiștii trebuie să se antreneze câteva ore săptămânal. În realitate, se găsesc destule piedici pentru a-i ține pe mulți dintre ei departe de orele de sport. Tocmai de aceea, conducerea Poliției Constanța a decis luarea de măsuri pentru ca toți polițiștii din județul nostru să se antreneze corespunzător.Polițiștilor, precum și jandarmilor și pompierilor li s-a impus, prin legislație - mai precis prin Ordinul MAI 154/2004, să se antreneze asiduu, pentru a-și menține condiția fizică. De altfel, în actul legislativ menționat, se subliniază faptul că pregătirea fizică reprezintă „obligație de serviciu”.Ar trebui să învețe kickbox sau judoMai departe, legiuitorul stipulează cât trebuie să se antreneze oamenii legii: polițiștii din segmentul operativ (reprezentând 90% din structură, printre care sunt incluși cei de la Ordine Publică, Rutieră, Investigații Criminale, Investigarea Fraudelor etc.) trebuie să se antreneze șase ore pe săptămână, în timpul orelor de serviciu; polițiștii din segmentul neoperativ (cei care sunt la birouri, respectiv la secretariat, prevenire, Serviciul de Cabinet) au, obli-gatoriu, patru ore de pregătire fizică/săptămână, tot în timpul serviciului.Odată ajunși în sala de antrenamente, pregătirea polițiștilor este împărțită în două părți: cea generală, care trebuie să cuprindă elemente de atletism și gimnastică, și cea specifică - cu elemente din sporturi de luptă (kickboxing, judo, ju jitsu etc.), culturism, înot. „Pentru tematica de autoapărare, se va aloca 60% din pregătirea de luptă specifică” - se stipulează în actul legislativ. Astfel scrie în lege, dar ce se întâmplă în realitate?Cine mai are timp de antrenamente?Voci din rândul polițiștilor constănțeni recunosc faptul că nu ajung tot timpul pe la antrenamente, din lipsă de timp.„Suntem o mână de oameni, trebuie să ne împărțim și la solicitările la 112, și la soluționarea de dosare penale, cine mai are vreme să ajungă la antrenamente, de trei ori pe săptămână? Și mai ales în timpul programului?”, ne-a spus, surâzând ironic, un agent.În mediul rural, oamenii legii ridică din umeri: în sezonul estival au rămas câte unul sau doi la post, cine se mai gândește la antrenamente?! Nici până acum însă nu s-au înghesuit, căci sala de antrenamente se află la sediul Poliției Constanța și cum să ajungă, de la Dobromir sau Ghindărești, de trei ori pe săptămână, pentru două ore de tras de fiare?!În plus, spun polițiștii, ar trebui să se pună mai mult accent pe pregătirea în tehnici de autoapărare, decât pe partidele de fotbal de la sfârșitul săptămânii: „De multe ori, pregătirea fizică se reduce la partidele de fotbal de la sfârșitul săptămânii. Este nevoie de atribuirea unui număr mai mare de ore alocate deprinderii tehnicilor de autoapărare. Până la urmă, se recomandă ca polițiștii să folosească aceste tehnici în imobilizarea unui suspect, înainte de folosirea armamentului din dotare”.Luptătorii mascați îi vor antrena pe polițiștii de la țarăPregătirea fizică a polițiștilor constănțeni a reprezentat un aspect avut în vedere de comisarul șef Bogdan Despescu, încă de la numirea la conducerea Poliției Constanța, ne-a precizat acesta. Potrivit acestuia, toți polițiștii din județul nostru au acces la sala de antrenamente aflată la sediul Poliției Constanța, conform unei planificări, iar pregătirea se realizează sub supravegherea ofițerului desemnat de la nivelul inspectoratului și a responsabilului din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale.În plus, pentru a nu mai exista problema accesului la sala respectivă, luptătorii mascați vor merge periodic în județ, pentru a desfășura antrenamente cu polițiștii de la țară.„De când am preluat IPJ Constanța, am stabilit un program suplimentar privind pregătirea fizică, care constă în faptul că mascații de la Serviciul de Acțiuni Speciale merg în județ, periodic, și desfășoară antrenamente cu polițiștii din fiecare zonă, pe ateliere de lucru. Există o planificare, vor ajunge în toate zonele”, a declarat cms. șef Bogdan Despescu.Baremele pentru polițiștiCă merg sau nu la antrenamente, condiția fizică a polițiștilor este testată anual. Iar dacă nu reușesc să atingă baremele impuse, sunt mustrați sau sancționați disciplinar.Iată câteva dintre baremele pe care aceștia trebuie să le atingă, pentru a avea nota maximă:l Flotări: vârsta sub 30 de ani - 60 flotări; vârsta între 31 - 35 de ani - 55 de flotări; vârsta între 36 și 40 de ani - 50 de flotări.l Abdomene: vârsta sub 30 de ani - 50 de abdomene; vârsta între 31 - 35 de ani - 45 de abdomene; vârsta între 36 și 40 de ani - 40 de abdomene.l Rezistență 1.000 de metri: vârsta sub 30 de ani - 3,4 minute; vârsta între 31 - 35 de ani - 4,05 minute; vârsta între 36 și 40 de ani - 4,30 minute.l Săritura în lungime: vârsta sub 30 de ani - 2,10 metri; vârsta între 41 și 45 de ani - 1,8 metri.l Tehnici autoapărare: vârsta sub 30 de ani - zece procedee; vârsta între 41 și 45 de ani - șapte procedee.