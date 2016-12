De ce este preferat Penitenciarul Poarta Albă de deţinuţii celebri

5

esti "inteligent"

Observ ca ai o fixatie in ceea ce priveste "diaspora". Da-mi voie sa iti spun ca prin valuta forte, cash, adusa in tara, "diaspora" a aparat si a oferit mai multa stabilitate Romaniei decat toti politicienii romani. Nea Ion, poti si te rog sa mergi mataluta in linia intai, lasa tu "fatalaii" in pace. Fii tu erou, desi tare cred ca de fapt esti cu totul altceva.

Răspuns la: armata

Adăugat de : ion, 17 februarie 2015

Si daca ,fereasca D-zeu,trebuie sa inteleg ca toti acesti fatalai vor fugi si asteptam si vestita diaspora sa vina la incorporare,are este problema...