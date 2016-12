De ce este asigurarea RCA de două ori mai scumpă în Constanţa decât în alte judeţe

De ce este asigurarea RCA de două ori mai scumpă în Constanța decât în alte județe

Prețul asigurării RCA crește de la an la an, însă polița de asigurare a explodat mai ales în ceea ce-i privește pe tinerii șoferi, de până în 30 de ani. Acest fapt se datorează riscului pe care tinerii îl prezintă în ceea ce privește producerea de accidente rutiere. Totodată, Constanța este unul dintre județele cu cele mai scumpe asigurări, din cauza fluxului mare de trafic.Răspunderea civilă auto (RCA) se încheie pe șase luni sau pe un an la orice asigurator autorizat. Firmele de asigurări, însă, au majorat substanțial prețul polițelor RCA față de anii trecuți. Aceste majorări se observă cu precădere în cazul tinerilor șoferi, pentru că riscul de accidente crește. La polul opus, se situează șoferii de peste 40 de ani, care au anumite beneficii, iar prețurile sunt semnificativ mai mici, uneori chiar și de zece ori, față de categoria șoferilor tineri.O simplă simulare on-line de prețuri pentru asigurări scoate la iveală detalii incredibile. Pentru o Dacia cu motor de 1,6, benzină de 75 kW, o persoană de 22 de ani, din Constanța, va plăti, în cel mai ieftin caz, nu mai puțin de 2.200 lei pe un an (City), în timp ce cea mai scumpă variantă de asigurare depășește 4.000 lei (Allianz).Folosind aceeași mașină și aceeași motorizare, o persoană în vârstă de 35 de ani va plăti, pentru o poliță RCA încheiată pe un an, 600 lei (Astra), în timp ce cea mai scumpă asigurare costă 1.400 lei (Allianz).Folosind aceeași metodă de calcul, o altă persoană, de această dată în vârstă de 50 de ani, va plăti în cel mai bun caz, 500 lei (City), iar cea mai scumpă asigurare este de 1.080 lei (Asirom).Dacă, însă, aceeași simulare o efectuăm în cazul șoferului domiciliat în alt județ (Vrancea), aflăm că șoferul de 22 de ani va plăti, în cel mai ieftin caz, 1.500 lei, iar în cazul județului Arad, același șofer va plăti pentru o poliță RCA 1.800 lei.În ceea ce-i privește pe șoferii de 35 de ani, în județul Vrancea, șoferii plătesc 370 lei pentru o asigurare, iar în județul Arad, se plătește 350 lei pentru un RCA încheiat pe un an. Iar exemplele pot continua…„Campioană“ la aglomerațieIncidența daunelor diferă în funcție de mai mulți factori, cum ar fi vârsta șoferului, gradul de aglomerație sau localitatea în care își desfășoară activitatea.„Dinamica numărului accidentelor rutiere este influențată atât de factori obiectivi, cât și de factori subiectivi. Unul dintre factorii obiectivi este, bineînțeles, locul producerii accidentului, caracterizat de anume valori de trafic. Județul Constanța este între primele trei județe relativ la valorile de trafic, alături de București și Prahova, situându-se tot între primele trei și ca număr de accidente de circulație. Factorul subiectiv este cel uman, caracterizat în principal de vârstă, îndemânare în conducere etc. De multe ori, vârsta conducătorului auto sau data obținerii permisului de conducere garantează o anume experiență în conducere. Accidentele produse de conducătorii auto tineri au drept cauze frecvente fie viteza excesivă, fie neasigurarea corespunzătoare la efectuarea manevrelor”, precizează inspectorul principal George Munteanu, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Rutier Constanța.