De ce e bună o cameră video la bordul maşinii

De ce e bună o cameră video la bordul mașinii

Oricărui șofer i se poate înscena un accident care, oricât de penibil ar părea, poate avea efecte dureroase în instanță. Pe scurt,te poate costa o avere în daune dacă nu poți demonstra înscenarea. În ajutorul șoferilor vine camera „martor“ - o cameră video atașată în mașină, care înregistrează tot ce se întâmplă în fața acesteia. Aceasta poate fi folosită ca probă în instanță.Traficul „agitat” din România, în general, și Constanța, în special, a generat o nouă valență pentru camerele video, până nu demult căutate doar pentru filmat în concedii sau la promenadele de week-end.O parte din șoferi sunt deja la curent cu această tendință și, conștienți de potențialele evenimente nefaste din trafic, au montat camere video pe automobil. Cadrele surprinse pot dovedi nevinovăția lor.Camerele video încep să fie utilizate de tot mai mulți șoferi în trafic pentru a înregistra un eventual accident sau alte evenimente de pe carosabil. Acestea pot fi utilizate în cadrul unui proces și sunt utile în numeroase situații, mai ales că poți demonstra pe loc unui polițist că nu ai comis o eventuală infracțiune.În plus, nu este exclus ca unele companii de asigurări să ia în considerare clipurile filmate cu camere video auto, dacă acestea sunt relevante pentru incidentul auto în care ești implicat.De ce să-ți pui cameră în mașinăPolițistul poate întocmi un proces verbal pe baza acestor dovezi, iar dacă învinuitul face contestație și se ajunge în sala de judecată, secvențele video sunt acceptate ca și probă. Așadar, nu strică să ai la bord o astfel de cameră, care te poate scăpa de nenumărate situații neplăcute.„Înregistrările, efectuate de părți sau de alte persoane, constituie mijloace de probă când privesc propriile convorbiri sau comunicări pe care le-au purtat cu terții. Orice alte înregistrări pot constitui mijloace de probă dacă nu sunt interzise de lege. Cu alte cuvinte, este legal să folosești înregistrările în instanță, fie ele audio sau video. Personal, nu sunt împotriva camerelor montate în mașini și consider că acest lucru nu are cum să fie rău, din contră, facilitează lucrurile. Șoferii își pot monta camera unde doresc, pe bord sau chiar pe bara din spate, este alegerea lor”, a declarat, pentru Cuget Liber, comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Constanța.Ce să urmărești înainte de a cumpăra o cameră pentru mașinăLegat de cameră, trebuie să ai în vedere câteva caracteristici ce ajută la obținerea unor capturi video cât mai relevante, dar și accesoriile pentru montare, alimentare și transfer de date.Unghi larg de cuprindere. Ideal ar fi un unghi de 170 de grade, pentru a surprinde și subiecții care vin din părțile laterale. Rezoluția camerei trebuie să fie bună, iar dacă nu vă permiteți Full HD, măcar HD să fie. De asemenea, senzorul trebuie să fie capabil să realizeze clipuri utilizabile și în condiții slabe de iluminare.Nu trebuie să neglijăm nici rata compresiei, care trebuie să fie destul de ridicată pentru obținerea unor capturi clare, dar pe de altă parte, înregistrarea să nu ocupe foarte mult spațiu.Camera ar trebui să fie dotată cu display și să fie capabilă să redea înregistrările. Astfel, polițistul poate vedea „la cald” înregistrarea. În plus, un senzor de mișcare este binevenit, pentru situațiile în care evenimentele au loc în lipsa ta (vandalizare, lovire în parcare etc.).