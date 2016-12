De ce Constanţa nu are încă Poliţie Călare

De ce Constanța nu are încă Poliție Călare

Niciun polițist și niciun jandarm din Constanța nu vor să patruleze călare prin stațiuni sau prin satele constănțene. Acesta este unul dintre motivele pentru care, la aproape doi ani de când se încearcă înființarea Poliției Călare, demersul nu a fost încununat de succes.În decembrie 2011, consilierii județeni constănțeni cădeau de acord să sprijine Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) în vederea înființării a două noi structuri ale Poliției Constanța: Poliția Călare și Poliția Estivală. Pentru cele două structuri se anunța achiziționarea a 45 de cai și instruirea mai multor polițiști de către forțele de ordine din Olanda, care au o tradiție de peste o sută de ani în domeniu. Care era scopul acestor structuri? Pe de o parte, scăderea infracționalității, accesul fiind facilitat în zonele în care un autoturism pătrunde cu dificultate (pe câmp, pe nisip etc.), în urmărirea hoților, iar pe de altă parte, bonusul la capitolul „atracție turistică”.Pentru demararea proiectului, responsabilii din cadrul ATOP s-au interesat ce au de făcut: ce fel de cai sunt potriviți pentru misiuni, de unde ar putea să-i achiziționeze, ba chiar au făcut și o vizită la Garda Regală din Olanda, pentru a învăța din experiența acestora cu aceste animale. În ultima perioadă, însă, proiectul a bătut pasul pe loc.Jandarm din Slobozia, dispus să vină la Constanța„Nu sunt oameni dornici să facă parte din acest proiect”, ne-a explicat Sorin Georgescu, secretar executiv al ATOP. „Pentru început, este nevoie de șase oameni, care vor fi instruiți de partea olandeză. De altfel, partenerii din Olanda s-au oferit să îi instruiască gratuit, urmând ca cei șase să se întoarcă în țară și să-i învețe pe alții, la rândul lor. Dar până acum nu am găsit decât un singur jandarm, din Slobozia, foarte entuziasmat și care este dispus să se mute la Constanța pentru a participa la proiect”, a adăugat reprezentantul ATOP Constanța. În rest… nici polițiștii și nici jandarmii nu sunt atât de interesați să patruleze călare, pe litoralul românesc sau prin mediul rural constănțean.Iar, potrivit secretarului executiv al ATOP, s-au căutat doritori din rândul celor două instituții pentru a scurta drumul pregătirii lor. „Din structură vor face parte funcționari publici cu statut special, cu competențe de ordine publică. Aceștia vor putea să sancționeze persoanele care încalcă legea. De aceea am căutat în rândul polițiștilor și jandarmilor, aceștia având deja atribuții în acest sens”, a adăugat Sorin Georgescu.Un alt motiv este cel pecuniar; a face parte din noua structură ecvestră nu v-a însemna doar patrulare călare, ci, împreună cu grăjdarul, preocuparea și îngrijirea calului. Ceea ce va însemna un minim de două - trei ore pe zi, pentru care oamenii legii primesc, potrivit legislației, doar 5% în plus la salariu. Tot atât primesc și polițiștii sau jandarmii care au în grijă un câine, spun oamenii legii.„Poliția Călare” devine „Jandarmeria Călare”De menționat, de asemenea, că se are în vedere includerea noilor structuri în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța, iar nu în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, cum s-a anunțat până acum. Explicația oferită vizează aceeași legislație lacunară.„Poliția, potrivit legislației în vigoare, nu are o structură călare, ceea ce ar însemna că este nevoie de un proiect de lege organică și durează. În schimb, Jandarmeria are deja prevăzută o astfel de structură, ceea ce face ca demersurile să fie de mai scurtă durată”, a afirmat secretarul executiv al ATOP. În consecință, „Poliția Călare” ar urma să devină „Jandarmeria Călare”…Mai este, însă, cale lungă până când vom vedea caii impunători patrulând prin stațiunea Mamaia. Reprezentanții ATOP au anunțat că, din 2014, se vor preocupa din nou de înființarea noii structuri. Dar cum numai selectarea și antrenamentul cailor durează un an de zile, cel mai devreme noua structură ar putea fi înființată din vara lui 2015.