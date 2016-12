De ce au ajuns poliţiştii ciuca bătăilor: "Le este frică să folosească arma"

De ce au ajuns polițiștii ciuca bătăilor: "Le este frică să folosească arma"

În urma incidentului din București în care un polițist se zbate între viață și moarte după ce un om de afaceri beat a dat cu mașina peste el, autoritățile au început să se sesizeze și să ceară să se ia măsuri. Pentru că de fiecare dată preferăm să tratăm decât să prevenim, iată că și de această dată a trebuit ca un polițist să fie agresat pentru ca Ministerul să ia atitudine.Potrivit unor statistici, de la începutul anului și până în prezent au fost înregistrate 247 de fapte de ultraj, în timp ce în cursul anului trecut au fost 591. „Evenimentele înregistrate în ultimul timp, cât și analizele pe care le-am făcut cu structurile de specialitate ale MAI, mă determină să am această inițiativă. Susțin cu tărie, că cei care reprezintă autoritatea statului trebuie să fie respectați și mai bine protejați de lege”, a declarat Gabriel Oprea, viceprim-ministrul pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne.Ministerul Afacerilor Interne a elaborat deja un proiect de modificare a două articole din Codul Penal, respectiv, articolul 257 - Ultrajul și articolul 279 care se referă la Ultrajul judiciar, în sensul majorării pedepselor pentru aceste fapte, cu scopul de a descuraja acțiunile violente îndreptate împotriva reprezentanților autorității statului. Proiectul de act normativ a fost înaintat Ministerului Justiției. Dacă viața polițistului nu va fi pusă în pericol, pedeapsa ar putea ajunge la un maxim de 3 ani și patru luni de închisoare. Dacă va avea nevoie de zile de îngrijiri medicale sub 90 de zile pedeapsa ar urma să ajungă la 8 ani și patru luni, iar peste 90 de zile, pedeapsa ar urma să ajungă la 16 ani și 8 luni de închisoare. De asemenea, pentru accidentele din culpă pedeapsa ar ajunge la cinci ani de închisoare.„Pedeapsa este foarte mică și nu prea se aplică. O mare parte din dosarele de ultraj se soluționează cu clasarea. Chiar dacă se mărește pedeapsa și nu se aplică e egal cu zero. Ultrajul există pentru că sunt polițiști care patrulează singuri, ceea ce nu e normal. Dacă este atacat de trei indivizi, o să fie cuvântul lui împotriva celor trei. Din aceștia unul este scos din ecuație, e trecut ca și martor și spune că nu este nimic adevărat din ce povestește polițistul. Trebuie să se înțeleagă că în momentul în care îmbrăcăm uniforma și suntem agresați, e lovită autoritatea statului, nu noi ca persoane”, a declarat Vasile Zelcă, președintele SNPPC Constanța. Liderul polițiștilor a mai precizat că sunt instanțe din Constanța care interpretează greșit ultrajul și că, nu de puține ori, infractorii scapă basma curată ceea ce le dă încredere în a mai comite astfel de fapte. „Un polițist a fost agresat în timp ce încerca să imobilizeze un infractor. Acesta se zbătea, iar instanța a decis că e normal să se zbată și nu e considerat ultraj, ceea ce încurajează fenomenul”, a adăugat Zelcă.„Polițiștii preferă să stea în banca lor“Uzul de armă este delicat la noi în țară, asta pentru că polițistul face apoi rapoarte peste rapoarte și chiar riscă să fie cercetat dacă trage asupra infractorului.„Dacă până acum ni se spunea că puteam să alergăm hoțul că eram mai înalți și aveam mai multă forță etc., în ultima perioadă s-a încurajat folosirea armamentului din dotare, dar procedura de uz este una extrem de complexă. Nu suntem proactivi, ci reactivi și e nevoie să se întâmple ceva ca să se ia măsuri. E complicat atunci când polițistul nimerește suspectul. Se fac rapoarte și el este cercetat pentru vătămare corporală. Au fost cazuri când polițistul a intervenit pentru a aplana un conflict și a tras cu arma, cei doi s-au împăcat, iar el a fost dat în judecată. Și a stat trei ani prin procese ca să demonstreze instanței că la momentul respectiv exista fapta și a fost legal. Colegii aud și țin minte, astfel că de multe ori polițistul e forțat să întoarcă spatele la infracțiuni. Polițiștii preferă să stea în banca lor”, a mai povestit Vasile Zelcă.