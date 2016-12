De ce a eşuat velierul german? Mazăre cere o anchetă

3

hmmm

ce se baga primaru' in treaba portului? cu ce drept le cere el sa dea seama? poate ca era treaba prefectului... Dar primaria nu are nici o vina? Nu ea raspunde de portul turistic Tomis? Intrarea in portul touristic e sufficient de larga, bine semnalizata si sigura? Mai ales pe furtuna? Mazare crede ca poate atrage navigatorii solitary (posesori de iahturi etc.) cu infrastructura de pe vremea comunista? Cand portul "touristic" era folosit de pescarii amatory si barcutele lor?