De câţi copii a mai abuzat medicul Victor Boţ? Anchetatorii vorbesc de noi plângeri. Dialogul halucinant cu una dintre victime

De câți copii a mai abuzat medicul Victor Boț? Anchetatorii vorbesc de noi plângeri. Dialogul halucinant cu una dintre victime

Continuă să curgă acuzațiile în incredibilul caz petrecut la un cabinet medical din Constanța, în care doctorul Victor Boț este suspectat că a violat o fată de 11 ani. Surse din cadrul anchetei confirmă faptul că și alți pacienți au depus reclamații pe numele doctorului Boț, ce ar avea legătură și cu alte infracțiuni, separate față de cea de viol.Cazul care a scandalizat constănțenii tinde să ia proporții din ce în ce mai mari. O parte a pacienților lui Victor Boț au prins curaj după mediatizarea cazului de viol, în urma căruia doctorul a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Aceștia au depus plângeri care ar viza, spun anchetatorii, și alte infracțiuni comise de medic. După câteva săptămâni în care au strâns probe împotriva lui Victor Boț, decizia de a fi reținut a fost luată după o înregistrare halucinantă a conversației între doctor și fetiță:Medicul: Te deranjează?Fata: Da.Medicul: Data trecută nu ai zis că te deranjează. Îmi cer iertare. Mă ierți, da?Fata: Să știți că am spus unei prietene și mi-a spus să le zic părinților.Medicul: Vorbește mai încet. Ei lasă, îmi cer iertare. Îmi cer scuze.Fata: O să le spun părinților.Medicul: Îmi cer iertare. Scopul meu era de armonizare, am vrut să te deschizi. Poate nu a fost corect și sănătos, dar sincer nu am făcut ceva rău. Nu știu ce să fac să îndrept lucrurile, nu sunt batjocoritor de copii.Incredibil este faptul că, în timp ce medicul îi aplica un „tratament de armonizare”, tatăl fetiței aștepta liniștit pe hol, fără a se gândi la perversiunile la care este supusă fiica lui. Când părinții au aflat, minora a fost de acord să îl viziteze pentru ultima dată pe Victor Boț, pe care l-a și înregistrat, dovadă existentă în dosar. În timp ce cazul instrumentat de procurori continuă, pacienții își exprimă în mediul online experiențele pe care le-au avut cu medicul în cauză. „Este ciudat rău de tot omul ăsta. Și eu am fost de două ori la el și am renunțat. În loc să trateze problema pe care o aveam, el mă întreba cum este relația sexuală cu soțul meu. Este dus rău. Mie mi-a creat o stare de neliniște de câte ori am fost la el și nu m-am simțit în largul meu”, povestește o fostă pacientă.O altă pacientă scrie: „Sunt șocată de-a dreptul. Am făcut naveta cu acest om pentru că era medic de familie undeva în afara Constanței. Era amabil, dar era o persoană excesiv de prietenoasă. Dubios de prietenoasă, aș putea spune și avea ceva de om ciudat. De câți nebuni și perverși suntem înconjurați fără să știm. Nu-mi vine să cred că este vorba de un medic, o persoană care ar trebui să aibă coloană vertebrală, să salveze vieți, nu să le distrugă. Și mai ales că este vorba de copii”.Faptul că medicul Victor Emanuel Boț ar suferi de probleme psihice este întărit pe de-o parte de psihologii criminaliști și pe de altă parte, de o fostă pacientă: „O singură dată am fost la el pe când îmi era medic de familie. Mi s-a părut foarte ciudat, deoarece în timp ce așteptăm să intru în cabinet, el imita tot ce vorbeam cu soțul meu. Era exact ca un copil care te îngână, doar ca să-ți facă în ciudă”.