De bună voie şi nesilită de nimeni… fac sex oral şi anal pe bani!

De bună voie și nesilită de nimeni… fac sex oral și anal pe bani!

Pentru câțiva zeci de lei, îndeplinesc orice fantezie sexuală! Unele, abia dacă au trecut de 15 ani, dar au învățat toate tehnicile pentru a le asigura clienților senzații de neuitat. Iar atunci când „afacerea“ este descoperită de polițiști, sunt mai supărate decât proxeneții! Astăzi, susțin oamenii legii, tinerele exploatate pentru prostituție mai sunt victime doar în ochii legii!Mediul online - indiferent că vorbim despre anunțurile de matrimoniale ale ziarelor, despre pagini web de profil sau chiar despre Facebook - este plin de anunțuri pentru cei interesați de partide de sex contra cost. „Blondă, 20 de ani, îți dau trei motive să vi la mine: sunt dulce și pasională, nu mă grăbesc, și promit că în compania mea nu vei regreta. Serviciile mele sunt: sex oral, normal, masaj (relaxare sau erotic). Pupic”, își atrage clienții una dintre tinerele care vând fantezii sexuale (cu mențiunea că greșelile gramaticale sunt ale autoarei!). O alta, brunetă, se prezintă ca fiind „ bronzată exact ca-n filme, fără inhibiții, cu sâni mari nr. 4": „Vei simți alături de mine senzații tari, oral adânc și umed, normal în cele mai excitante poziții, sex anal, sex între sâni, 69, mici fantezii, te vei simți în al 9-lea cer”. O alta promite sex oral neprotejat: „Ofer servicii de calitate domnilor care vor să încerce ceva nou, experiența își spune cuvântul. Kiss”.Printre tinerele din Constanța care-și vând serviciile sexuale la rubrica de matrimoniale, spun oamenii legii, multe sunt minore. Altele, adulte, au soți și copii acasă, ce nici nu știu cu ce se ocupă femeile. Majoritatea, însă, mai sunt victime doar în ochii legii… Rar mai sunt cazuri în care tinerele sunt forțate, bătute sau sechestrate și forțate să se prostitueze.„Diferența majoră, față de cum era în trecut, este lipsa elementului de con-strângere. În prezent, tinerele, fie minore sau majore, sunt convinse fie prin vorbe de iubire, fie că aceasta este cea mai bună variantă pentru ele, cea mai bănoasă. Nu mai sunt constrânse”, a explicat, pentru „Cuget Liber”, procurorul Laurențiu Bratosin, șeful Serviciului Teritorial Constanța al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).Drept rezultat, în multe dintre situațiile în care proxeneții au ajuns în fața legii, tinerele prostituate au fost la fel de supărate că le-a fost stricată afacerea, au adăugat oamenii legii. Astfel, tinerele „victime” le mărturisesc cu nonșalanță anchetatorilor că le place ceea ce fac, că nu sunt rușinate de modul cum obțin bani, ba chiar sunt mândre de faptul că obțin într-o singură zi de muncă salariul pe o lună al altora! De altfel, au adăugat anchetatorii, proxeneții supra-veghează îndeaproape mediul online și în momentul în care observă că a apărut o „prospătură”, ce nu are „pește”, o conving să accepte serviciile lor.Pe de altă parte, se constată și o sărăcie a serviciilor oferite de instituțiile statului pentru prevenirea exploatării minorilor în scopuri sexuale, cât și pentru consilierea ulterioară a victimelor. Astfel, la nivelul Constanței, principalii factori care acționează în cele două sensuri sunt Centrul Regional Constanța al Agenției Na-ționale Împotriva Traficului de Persoane și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. În ceea ce privește des-fășurarea de proiecte de prevenire a exploatării sexuale, în rândul minorilor, reprezentanții ANITP Constanța au admis că, în ultimii ani, atenția li s-a concentrat mai mult pe tinerii din orașe, acuzând lipsa posibilităților financiare pentru deplasările la școlile din sate și comune. La finalul anului trecut, împreună cu mai multe organizații non-guvernamentale din București, aceștia au desfășurat un proiect de prevenire în Medgidia și Cernavodă, prin care au instruit 25 de eleve în lupta împotriva exploatării sexuale. La rândul lor, acestea urmează să răspândească informațiile în rândul colegelor. Pe la școlile de la țară însă nu au mai ajuns…Nici în ceea ce privește consilierea celor care ajung victime ale traficului de persoane situația nu este mai fericită. „Dacă în ceea ce privește minorele, DGASPC Constanța are un serviciu specializat, în ceea ce privește adulții sunt probleme. La nivelul Constanței nu este niciun centru specializat pentru victimele traficului de persoane, unde acestea să fie instituționalizate și să primească ajutor. Noi apelăm la centre din țară, deținute de organizații non-guvernamentale. Ultima dată am trimis victimele la un centru din Bacău”, a afirmat Sorin Bratu, coordonatorul Centrului Regional Constanța al ANITP.Dar, pe de altă parte, și autoritățile susțin că cele care ajung victime ale proxeneților refuză ajutorul de specialitate. Inclusiv minorele. „În teorie, există servicii specia-lizate pentru consilierea și sprijinirea lor. În practică, însă, refuză ajutorul ce li se oferă. În multe situații, doar legea le mai consideră victime, nici ele nu o mai fac!”, a precizat procurorul Laurențiu Bratosin.