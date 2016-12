De beţi ce sunt, tot mai mulţi constănţeni fac „mişto” de… poliţişti

De beți ce sunt, tot mai mulți constănțeni fac „mișto” de… polițiști

Polițiștii de la Serviciul Rutier sunt sesizați din ce în ce mai mult de indivizi care sunt atât de beți încât nu se mai pot ține pe picioare, dar alertează Poliția și spun că au fost victimele unor accidente rutiere închipuite. Oamenii legii îi avertizează pe cei care fac sesizări false că îi așteaptă amenzi usturătoare.Polițiștii rutieri sunt puși pe drumuri ori de câte ori sunt sesizați că la urgență s-a prezentat o victimă a unui accident rutier. Dacă există o astfel de sesizare, polițiștii trebuie să demareze o serie de cercetări specifice și să dea în căutare un eventual șofer fugar care și-ar fi lăsat victima în urmă. De multe ori, sesizările sunt false, iar astfel se pierde timp în van, în condițiile în care într-o altă locație din județ se poate întâmpla o nenorocire și este nevoie de intervenția polițiștilor rutieri.Vrei să nu mai stai la coadă la Urgență? Iată soluțiaPolițiștii rutieri constănțeni spun că situațiile cu care se confruntă sunt, cel mai des, demne de râs. De multe ori, cei care ajung la spital spunând că au fost victimele unor accidente rutiere se află sub influența băuturilor alcoolice sau, mai mult, recunosc că pur și simplu nu au avut chef să mai stea la coada interminabilă de la Urgență.„Constănțenii care recurg la astfel de gesturi nu o fac neapărat pentru că au chef de «mișto», ci pentru că se află sub influența băuturilor alcoolice sau pentru că stau la coadă la Urgență și, dacă spun că sunt victima unui accident rutier, au întâietate. Mai sunt anumite categorii de persoane care nu au plătite asigurările sociale și atunci ar trebui să plătească dacă merg la spital, astfel ajungând să spună că au fost loviți de mașină, pentru că în acest fel nu se plătește”, spune comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Rutier Constanța.„De obicei ne dăm seama de adevăr după urme”Oamenii legii spun că, în majoritatea cazurilor, cei care au mințit se simt „cu musca pe căciulă” și recunosc că nu au pățit nimic, însă există și situații în care „victimele” își susțin declarațiile zile întregi. În acest caz, polițiștii rutieri demarează anchete, care solicită timp și efort continuu, ca la sfârșitul cercetării să stabilească de fapt că presupusa parte vătămată a mințit.„Am avut situații în care cei care ne-au indus în eroare au recunoscut pe loc că au mințit, dar am avut și cazuri în care au recunoscut abia după câteva zile, după ce le-am demonstrat noi că nu au fost victimele unor accidente rutiere. Noi, în general, ne dăm seama dacă este adevărat sau nu după urme, după vătămările suferite și după urmele existente sau, din contră, inexistente de pe haine, corp. Au fost cazuri în care am fost sesizați cu privire la faptul că o persoană se află la spital spunând că a fost victima unui accident rutier, iar când ajungeam la fața locului, persoana recunoștea că de fapt nu a vrut să stea la coadă”, mărturisește comisarul șef.Pentru că nu există vreo infracțiune pe care au comis-o, de obicei, bețivii sunt amendați cu câteva sute de lei… atunci când se trezesc!