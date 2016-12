DE AICI NU SCAPĂ NIMENI. Spaima CRIMINALILOR nu greşeşte niciodată

DE AICI NU SCAPĂ NIMENI. Spaima CRIMINALILOR nu greșește niciodată

La audieri, în biroul anchetatorilor, infractorul își face cruce după cruce și se jură pe ce are mai sfânt că nu este el vinovatul. Așa că, atunci când polițistul îl întreabă dacă este dispus să fie testat la poligraf, să-și dovedească nevinovăția, nici nu răsuflă înainte să răspundă: „Fac, șefu, cum să nu fac?! Sunt nevinovat, puteți să mă puneți la câte detectoare de minciuni vreți!”. Și astfel ia drumul către sediul Poliției Constanța, unde se află singurul aparat poligraf din județul nostru, la care apelează autoritățile care veghează la respectarea legii penale, fie că este vorba de polițiști, procurori sau jude-cători. Iar pe drum nu se gândește decât cum să păcălească poligraful. În filme se poate face, așa că, de ce să nu încerce și el?!Psihologul Ana Maria Nedelcu, subcomisar în cadrul Poliției Constanța, este specialistul care, de trei ani, testează la poligraf infractorii din județul nostru. Numărul testărilor a tot crescut, de la an la an, anchetatorii solicitând să fie testați atât suspecți, dar și victime sau martori. Oricine este implicat într-un dosar penal poate ajunge pe scaunul adevărului, dacă investigatorii au dubii cu privire la declarațiilor lor. Este obligatoriu însă să-și dea acordul în scris, înainte de testare. „Folosim șase senzori specifici, de respirație, tensiune etc. Asemenea unui aparat medical, poligraful citește coordonatele fiziologice ale subiectului, care se modifică atunci când subiectul este stimulat verbal”, explică subco-misarul constănțean referitor la funcționarea detectorului de minciuni.Odată conectați la poligraf, mulți infractori încearcă să-l păcălească. Doar în filme au văzut că dacă modifică reacțiile înregistrate de aparat la răspunsurile neutre, specialistul nu va putea să le valideze pe cele nesincere de la întrebările relevante. În realitate, ne spune psihologul Ana Maria Nedelcu, detectorul de minciuni nu poate fi păcălit atât de ușor! „Cele mai dese tentative de eludare a aparatului sunt cele cu respirația. Au impresia că dacă respiră mai rar sau își țin respirația la un moment dat, în timpul unor probe, nu iese bine testul. Sau mișcă din degete, din membre sau își încordează fesele, pentru a modifica rezultatul testării, să nu fie înregistrate cum trebuie reacțiile. Asta pentru că, înainte de testare, îi aten-ționez că nu au voie să miște din degete, din picior. O altă tentativă este pe bază de durere. Așa că își provoacă durere, mușcându-și limba”, a descris spe-cialistul ce metode de eludare au încercat infractorii constănțeni. Fără succes, trebuie subliniat.„Aparatul poligraf din dotarea IPJ Constanța folosește șase senzori. Știm că durerea modifică anormal un anumit senzor, luarea de medicamente un alt senzor. Se modifică unul dintre senzori, ceilalți nu. Testul se încheie cu «răspuns nesincer» și menționăm și tentativa de eludare”, a adăugat psihologul Ana Maria Nedelcu.La Poliția Constanța, săptămânal sunt testați, în medie, 15 subiecți. Se impune menționat că, indiferent dacă a trecut o zi sau câțiva ani de la comiterea unei fapte, urmele lăsate de remușcări nu se șterg… „În cazul faptelor grave, testarea la aparatul poligraf este realizată, în medie, după o săptămână - zece zile. Atât în cazul suspecților de crimă, cât și în cazul victimei unui viol. În cazul furturilor, subiecții pot fi testați și imediat, dar și după zece ani. Urmele mnestice sunt trainice, nu se degradează în timp, nu ai cum să uiți remușcările”, a concluzionat psihologul Ana Maria Nedelcu.