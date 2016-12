DARE DE MITĂ LA CONSTANŢA! O farmacistă și un poliţist, trimiși în judecată de procurorii DNA

Mai multe ştiri online: trimitere in judecata

DARE DE MITĂ LA CONSTANȚA! O farmacistă și un polițist, trimiși în judecată de procurorii DNA

Ştire online publicată Miercuri, 09 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a mai multor inculpați acuzați de dare de mită.Este vorba despre SPAIU LAURA, consilier cu grad profesional superior la Direcția Politica Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale – Compartimentul autorizare și monitorizare unități farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătății, la data săvârșirii faptei, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, TĂNASE ȘTEFANIA CLAUDIA, farmacist diriginte și reprezentant al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită; COTA PASCU NICOLETA SILVIA, administrator al unei societăți comerciale; TĂNASE COSMIN, ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și DOBRIN ZÂNA, consilier cu grad profesional superior cu atribuții de control la Direcția Politica Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale – Compartimentul autorizare și monitorizare unități farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătății, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la dare de mită."La data de 27 august 2015, inculpata Tănase Ștefania Claudia a remis, cu titlu de mită, inculpatei Spaiu Laura, consilier cu grad profesional superior cu atribuții de control la Direcția Politica Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, bijuterii în valoare de 1.500 lei, cu prilejul exercitării de către aceasta din urmă a atribuțiunilor de serviciu, ce constau în efectuarea inspecției unui punct de lucru al firmei, cu destinația „farmacie”, procedură prealabilă necesară avizării deschiderii unor noi puncte de lucru farmaceutice.Inculpata Tănase Ștefania Claudia a beneficiat de sprijinul inculpatei Dobrin Zâna și al inculpatului Tănase Cosmin care, împreună, au convenit asupra necesității remiterii mitei și a valorii aproximative a acesteia, precum și de sprijinul inculpatei Cota Pascu Nicoleta Silvia care i-a procurat bijuteriile respective, cunoscând scopul remiterii lor."Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Anticorupție Constanța.