Dan Bittman, audiat ca martor în dosarul fostului ministru Monica Iacob Ridzi

Ştire online publicată Vineri, 15 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Solistul trupei Holograf, Dan Bittman, a fost audiat astăzi, în calitate de martor, la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul în care fostul ministru al Tineretului și Sportului Monica Iacob Ridzi este judecată în legătură cu organizarea Zilei Tineretului din 2009, transmite Agerpres.ro."Nu am o legătură directă. Am doar legătura de a fi interpretat atunci alături de formația Holograf câteva melodii binecunoscute. Singur s-a cântat 'Ți-am dat un inel', sper să nu se considere mită. Cred că doar asta e calitatea în care sunt aici. Contractul cu ministerul nu a constat decât într-un contract de prestări servicii, în care noi, ca formație, am prestat o activitate iar ministerul ne-a plătit. Nu cred că în situația noastră ar fi vreo suspiciune, pentru că totul este absolut legal", a declarat artistul, întrebat de jurnaliști care este legătura lui cu acest dosar.Dan Bittman a recunoscut că în anul 2009 a susținut un concert cu formația Holograf iar onorariul pe care l-a primit de la ministerul condus de Ridzi a fost de 7.500 de euro.De asemenea, el a recunoscut că a apărut într-un spot alături de Ridzi, însă acesta a fost făcut "benevol", fără să primească bani pentru asta.Monica Iacob Ridzi, fostul ministru al Tineretului și Sportului în perioada decembrie 2008 — iulie 2009, a fost trimisă în judecată de procurorii DNA, alături de alte 11 persoane, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, fals intelectual, participație improprie la infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic, participație improprie la infracțiunea de a modifica, șterge sau deteriora date informatice.DNA susține că, în perioada 17 martie—22 mai 2009, Monica Iacob-Ridzi, în calitate de ordonator principal de credite, a hotărât ca, sub pretextul realizării unor manifestări de amploare la nivel național dedicate Zilei Naționale a Tineretului și externalizării serviciilor de organizare aferente, să atribuie ilegal unor firme private contracte de prestări servicii având acest obiect."A fost alocată, în acest scop, societăților comerciale Artisan Consulting SRL și Compania de Publicitate Mark SRL, suma de aproximativ 3.120.000 lei, o valoare mult mai mare decât cea solicitată și aprobată prin buget pentru acest eveniment. Fostul ministru al Tineretului și Sporturilor a hotărât, de asemenea, în mod unilateral, ca evenimentele să fie organizate în locații din București, Costinești și 39 reședințe de județ, în care cunoștea că structurile proprii ale ministerului ori alte entități publice sau private vor desfășura manifestări de acest gen", susțin procurorii.