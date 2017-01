Dan Adamescu, în stare foarte gravă la spital

Ştire online publicată Marţi, 27 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Milionarul Dan Adamescu, care este internat de circa două luni la un spital privat din Capitală, are grave probleme de sănătate, transmite România TV. Nora lui Adamescu a declarat, la România TV, că acesta se află la terapie intensivă și că este intubat. Dan Adamescu execută, din 27 mai, pedeapsa cu închisoare primită în dosarul în care a fost acuzat că a mituit doi judecători pentru pronunțarea unor soluții favorabile în dosare de insolvență ale unor firme ale sale.Nora lui Dan Adamescu a declarat, la România TV, că acesta a intrat vineri în septicemie, iar doctorii i-au administrat antibiotice, însă organismul nu mai răspunde la tratament. Sora lui Adamescu a cerut conducerii penitenciarului Rahova să o lase să îi fie alături fratelui său, asta după ce i s-au epuizat cele cinci vizite lunare la care are dreptul."Este intubat. Nu mai poate vorbi. Nu se mai poate mișca. Am fost la penitenciar, am cerut să i se dea vizită. Nu se poate. Pe mine asta mă șochează. E o situație extremă. E un om. Pleacă dintre noi. Nu mai e domnul Adamescu, e un om. Cred că oricine ar vrea să fie ținut de mână în momentele astea. Domnul comandant (de la penitenciarul Rahova - n.r.) poate să dea o rezoluție. Este o excepție. Se fac excepții. Este un caz umanitar. Nu știu ce drept mai are penitenciarul asupra unui om muribund. Gardienii au raportat starea lui gravă", a mai spus nora lui Adamescu.