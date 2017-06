Dăianu: Nu suntem pregătiți pentru aderare

România nu este pregătită să adere la zona euro, iar cei care spun că în cazul în care am fi invitați ar trebui să intrăm dau dovadă de gândire simplificatoare și care denotă neînțelegere a problemelor cu care ne-am confrunta, a declarat, astăzi, Daniel Dăianu, membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR)."Este economia României pregătită? Teza noastră principală este că nu suntem pregătiți pentru aderare dacă mâine am fi invitați să aderăm. Există voci în România care spun că mâine, dacă primim invitație, mâine să intrăm în zona euro. În opinia mea, este o gândire foarte simplificatoare și care denotă neînțelegere a problemelor cu care încă se confruntă zona euro. O neînțelegere a problemelor cu care s-ar confrunta o țară încă măcinată de decalaje mari de dezvoltare, cu instituții slabe. Trebuie să avem tăria să recunoaștem și așa ceva: avem încă instituții slabe. Criza a demonstrat că diferențele de dezvoltare contează și o spun oficialii Comisiei Europene, o spun oficiali din statele membre ale zonei euro", a spus Daniel Dăianu, citat de Agerpres.Dăianu a sublinia că este nevoie de o masă critică de convergență reală și structurală, nu numai de convergență nominală.Potrivit studiului "România și aderarea la zona euro", prezentat de Daniel Dăianu, dacă România ar păstra ritmul mediu de creștere de 5% pe an în mod sustenabil, ar putea atinge nivelul de 75% din media zonei euro abia în 2024.