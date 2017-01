„Dacă gardienii doarme în foişor?!”

Explicația unei evadări „spectaculoase”

„Dacă gardienii doarme în foișor?!”

Ieri, în jurul orei 11, polițiștii și jandarmii l-au depistat pe cel de-al doilea evadat pe o colină din zona localității Rasova. Mai precis, plutonier Vasile Ciolcă, de 30 de ani, a fost cel care l-a reținut și imobilizat pe Acatrinei. Modest, jandarmul ne-a spus că a făcut exact ceea ce era normal să facă. „L-am alergat vreo trei minute, l-am somat, imobilizat, iar apoi i-am pus cătușele” - ne-a spus Ciolcă. Mai mult decât atât, desculț și lihnit de foame, deținutul nu a opus deloc rezistență. Șeful IPJ Constanța, chestor Vasile Bârgoz, și cel al Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța, colonel Gheorghe Hărăbor, au spus că au avut o colaborare foarte bună în vederea prinderii celor doi deținuți. „Aveam un handicap până la prinderea primului deținut, pentru că nu știam ora evadării. Abia apoi am aflat că ei au fugit pe la miezul nopții. Am luat măsuri complexe și specifice în ceea ce privește familia lui Acatrinei, dar și familia bătrânului pe care l-ar fi omorât” - a declarat chestorul Vasile Bârgoz. Acatrinei - în fața presei Adus în fața reprezentanților presei, Marian Acatrinei a declarat că voia să meargă, inițial, acasă, de aceea ar fi evadat. Drumul lui nu s-ar fi oprit aici, el voia să treacă granița, probabil fiind conștient că în România ar fi fost mereu căutat. Întrebat cum a reușit să evadeze, Acatrinei a spus că a observat că gardienii dorm în post frecvent și li s-a părut o misiune ușoară. În noaptea evadării - spune Acatrinei - a sărit un gard, apoi a început să sape la baza altuia, din sârmă ghimpată, moment în care au fost simțiți de un câine. După spusele deținutului, gardianul dormea. Când câinele a început să latre, gardianul a gonit câinele și s-a dus în foișor, unde și-ar fi continuat somnul. În același timp, Acatrinei și Mihai și-au continuat acțiunea de evadare. 