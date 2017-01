Cuza Prodan va primi daune morale în valoare de 65.000 de euro

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța s-au pronunțat în dosarul în care Cuza Prodan, fostul șef al Brigăzii de Supraveghere și Control Vamal Constanța, a solicitat daune (materiale și morale) de sute de milioane de lei. El a fost arestat și judecat penal, pentru ca apoi procurorii să îl scoată de sub urmărire penală, din lipsă de dovezi. Instanța a respins apelurile reclamantului și Parchetului ca fiind nefondate, dar a admis apelul Statului Român prin Ministerul Finanțelor. În consecință, a schimbat în parte hotărârea, obligând statul la plata a 9.581.000 lei vechi, reactualizat cu indicele de inflație de la 21.04.1999 până în prezent (sumă care se referă la cele două salarii pe care ar fi trebuit să le primească Prodan pe perioada detenției); de asemenea, a înlăturat obligația de plată pentru sumele de aproximativ 38.000 lei, 42.000 lei și 1.000 lei cu titlul de despăgubiri materiale. Instanța a admis restul dispozițiilor. Așadar, daunele morale, în valoare de 65.000 de euro, au rămas în picioare, cel puțin deocamdată, pentru că hotărârea poate fi atacată în recurs. Acuzații aduse În sarcina lui Cuza Prodan, fostul șef al Brigăzii de Supraveghere și Control Vamal Constanța, s-a reținut că, în perioada 1997 - martie 1998, în calitatea pe care o avea, cu intenție, prin încălcarea atribuțiilor, a aprobat restituirea garanțiilor solicitate de SC Mar Trading SRL pentru importul a trei containere cu țigări marca Kent. Se mai menționa că Prodan a asigurat returul cu destinația Cipru a 13 containere cu țigări din Zona Liberă, contrar dispozițiilor vamale în vigoare, întrucât țigările purtau timbre cu coduri de marcaj pentru care se încheiaseră operațiuni de export-import, marfa neputând fi valorificată decât pe piața românească, fapt ce a prejudiciat Direcția Generală a Vămilor prin nevalorificarea celor 16 containere. La data de 21 aprilie 1999, s-a dispus arestarea preventivă a lui Prodan, măsură menținută până pe 25 iunie1999. Practic, la un moment dat, pe numele bărbatului au existat două mandate de arestare diferite care s-au suprapus. Prin sentința Tribunalului Constanța, Cuza Prodan a fost achitat, iar în apel, procurorii au cerut restituirea dosarului la Parchet pentru completarea urmăririi penale. Judecătorii au hotărât să trimită dosarul la parchet, iar această soluție a rămas definitivă prin respingerea recursului formulat de Prodan. Ulterior, după reluarea și completarea urmăririi penale, prin ordonanța procurorului Simona Moangă s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, întrucât nu erau întrunite elementele constitutive ale comiterii infracțiunii. Și în al doilea dosar, Cuza Prodan a primit soluție de achitare la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pretențiile lui Cuza Prodan Fostul șef al Brigăzii de Supraveghere și Control Vamal Constanța, Cuza Prodan, a formulat acțiunea prin avocatul său Apostol Armeanu. El a chemat în judecată Statul Român prin Ministerul Finanțelor și a solicitat 2 miliarde de lei vechi despăgubiri materiale și un milion de euro daune morale pentru arestarea nelegală. În opinia lui Prodan și a avocatului său despăgubirile materiale vizează veniturile salariale cu indexările, indemnizațiile, sporurile, primele și alte recompense aferente de care a fost lipsit. 82.110 lei - daune materiale și 65.000 de euro - despăgubiri morale sunt sumele acordate prin sentința Tribunalului Constanța fostului șef al Brigăzii de Supraveghere și Control Vamal Constanța, Cuza Prodan. Tot tribunalul a decis reconstituirea perioadei 21 aprilie 1999-25 iunie 1999 drept vechime în muncă și a respins celelalte pretenții. 