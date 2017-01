Cuza Prodan, fostul şef al Brigăzii de Supraveghere şi Control Vamal Constanţa, a cerut daune de sute de milioane de lei

Pentru că a fost arestat și judecat pe nedrept

Cuza Prodan, fostul șef al Brigăzii de Supraveghere și Control Vamal Constanța, a cerut daune de sute de milioane de lei

A fost suficientă proasta pregătire a unor procurori pentru ca statul român să fie, astăzi, în postura de a plăti sute de milioane de lei drept despăgubiri materiale și morale. La Constanța ne-am întâlnit cu destul de multe achitări, iar cei care, cândva, au fost anchetați, s-au întors acum împotriva statului român, solicitând daune de miliarde. Instanțele au admis cererile, în mare parte, iar statul este nevoit să le bage banii în conturi. Sume pe care le dăm din buzunarele noastre, pentru că, până acum, autoritățile nu s-au sinchisit să ceară sumele respective de la cei care au greșit. În speța de față, este vorba de procurorul Nicoleta Bulgaru, care, cât a stat la Parchetul Constanța, s-a „afirmat“ prin dosare care au făcut vâlvă pe moment, dar care, în instanță, s-au transformat în adevărate fiasco-uri. Cuza Prodan, fostul șef al Brigăzii de Supraveghere și Control Vamal Constanța, este una dintre persoanele anchetate de Nicoleta Bulgaru, cândva procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, și puse sub acuzare. În sarcina lui, procurorul a reținut că, în perioada 1997 - martie 1998, în calitatea pe care o avea, cu intenție, prin încălcarea atribuțiilor, a aprobat restituirea garanțiilor solicitate de SC Mar Trading SRL pentru importul a trei containere cu țigări marca Kent. Se mai menționa că Prodan a asigurat returul cu destinația Cipru a 13 containere cu țigări din Zona Liberă, contrar dispozițiilor vamale în vigoare, întrucât țigările purtau timbre cu coduri de marcaj pentru care se încheiase operațiuni de export-import, marfa neputând fi valorificată decât pe piața românească, fapt ce a prejudiciat Direcția Generală a Vămilor prin nevalorificarea celor 16 containere. La data de 21 aprilie 1999, s-a dispus arestarea preventivă a lui Prodan, măsură menținută până pe 25 iunie1999. Practic, la un moment dat, pe numele bărbatului au existat două mandate de arestare diferite care s-au suprapus. Prin sentința Tribunalului Constanța, Cuza Prodan a fost achitat, iar în apel, procurorii au cerut restituirea dosarului la Parchet pentru completarea urmăririi penale. Judecătorii au hotărât să trimită dosarul la parchet, iar această soluție a rămas definitivă prin respingerea recursului formulat de Prodan. Ulterior, după reluarea și completarea urmăririi penale, prin ordonanța procurorului Simona Moangă s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, întrucât nu erau întrunite elementele constitutive ale comiterii infracțiunii. Și în al doilea dosar, Cuza Prodan a primit soluție de achitare la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pretențiile lui Cuza Prodan Fostul șef al Brigăzii de Supraveghere și Control Vamal Constanța, Cuza Prodan, a formulat acțiunea prin avocatul său Apostol Armeanu. El a chemat în judecată Statul Român prin Ministerul Finanțelor și a solicitat 200.000 RON despăgubiri materiale și un milion de euro daune morale pentru arestarea nelegală. De asemenea, considerarea ca vechime neîntreruptă a perioadei cuprinsă între 21 aprilie 1999 și 1 august 2001. În opinia lui Prodan și a avocatului său despăgubirile materiale vizează veniturile salariale cu indexările, indemnizațiile, sporurile, primele și alte recompense aferente de care a fost lipsit. 82.110 RON - daune materiale și 65.000 de euro - despăgubiri morale, sunt sumele acordate prin sentința Tribunalului Constanța lui Cuza Prodan. Tot tribunalul a decis reconstituirea perioadei 21 aprilie 1999-25 iunie 1999, drept vechime în muncă și a respins celelalte pretenții. O decizie corectă, dacă avem în vedere faptul că bărbatul a stat mai multe luni în arest și a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, pentru ca mai apoi să se constate că, de fapt, nu era vinovat de comiterea infracțiunii. Curtea de Apel urmează să decidă Decizia Tribunalului Constanța a nemulțumit părțile implicate, astfel că dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel Constanța. Aici, instanța de judecată a admis apelurile, a desființat sentința tribunalului și a trimis cauza spre rejudecare instanței de fond pentru soluționarea dosarului cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la citare. Judecata a fost reluată și, pentru a doua oară, Tribunalul Constanța a dat sentința prin care statul român este obligat să plătească aceleași daune stabilite și în primă fază, aproximativ 82.000 RON și 65.000 euro. 