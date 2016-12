Cutremurător: Copilă de 14 ani, abuzată de soţul mamei adoptive

Cutremurător: Copilă de 14 ani, abuzată de soțul mamei adoptive

Caz cutremurător la Constanța. O copilă de 14 ani a fugit de acasă pentru că nu mai suporta abuzurile sexuale din partea noului soț al mamei sale adoptive. Fata a mers pe câmp timp de nouă ore, timp în care polițiștii constănțeni o căutau cu câini de urmă. Când a fost găsită, ea le-a povestit oamenilor legii calvarul prin care trecea. Polițiștii din Lumina au fost sesizați, pe 26 aprilie, cu privire la dispariția Paraschivei Maria Ursu, în vârstă de 14 ani, din localitatea Sibioara. Aceasta a plecat de acasă pe 24 aprilie, fără să spună unde merge și fără să se mai întoarcă acasă. Polițiștii con-stănțeni, însoțiți de criminaliști, câini de urmă, dar și jandarmi, au început imediat căutările pentru a o găsi pe minoră. Sâmbătă, 27 aprilie, oamenii legii au reușit să dea de urma copilei, însă ceea ce aveau să afle i-a șocat chiar și pe cei mai duri dintre ei. Povestea Mariei Ursu este tulburătoare și chinuitoare. Fata suferă de un ușor handicap fizic și psihic și a fost adoptată acum 12 ani, pe când avea doar doi ani. Ulterior, cei doi părinți adoptivi s-au despărțit, copila rămânând cu mama. La ceva vreme, aceasta s-a recăsătorit și are, cu actualul bărbat, cinci copii. Când a împlinit 11 ani, cei doi i-au spus adevărul fetei și anume că este adoptată doar de mamă și că, practic, bărbatul cu care stă în aceeași casă nu are nicio legătură cu ea. Fata le-a povestit polițiștilor că acasă trecea printr-un calvar și că a plecat de acasă în primul rând pentru că nu mai suporta tot ce i se întâmpla și, în al doilea rând, aflase, cu câteva zile în urmă, că mama ei naturală s-ar afla în Constanța, așa că a decis să meargă să o caute.Bătută și înțepată de cuțitAdolescenta a fost găsită de un taximetrist la câțiva metri de intrarea în municipiul Constanța, în dreptul popa-sului Cișmea. Minora i-a spus taxi-metristului că a mers o noapte întreagă pe câmp, cam opt-nouă ore, mai bine de 15 kilometri, până ca acesta să o găsească. Bărbatului i s-a făcut milă și a luat-o acasă, iar familia acestuia a îngrijit-o pe adolescentă timp de două zile. Taximetristul le-a spus polițiștilor că nici prin cap nu i-a trecut să anunțe poliția imediat, pentru că fata era foarte obosită și a dormit ore în șir, așa că nimeni nu a putut sta de vorbă cu ea pentru a afla ce s-a întâmplat. Bărbatul le-a mai spus oamenilor legii și că, atunci când a găsit-o, fata avea urme de înțepături de cuțit și vânătăi.Obligată să întrețină raporturi sexuale oraleMaria Ursu le-a spus poli-țiștilor constănțeni că, în ziua în care a decis să plece de acasă, se certase cu mama ei pentru că a luat niște bani din portofel. Însă astfel de certuri, din diverse subiecte, erau la ordinea zilei în familie. Mai mult, adolescenta le-a povestit poli-țiștilor că nu mai suporta faptul că noul soț al mamei sale o bătea, dar o și viola. Astfel, fata a mărturisit, terorizată, că a fost obligată în repetate rânduri să întrețină raporturi sexuale orale cu cel pe care îl numea tată. Maria le-a spus oamenilor legii că în anii trecuți a făcut lucruri groaznice în repetate rânduri, iar de la începutul anului, o dată.Adusă acasă la părinți după ce a fost găsită, fata nu a vrut să stea de vorbă cu părinții săi. Mama, la rândul ei, a avut o primă reacție care i-ar șoca până și pe cei mai duri oameni. În loc să o inte-reseze de starea micuței, aceasta i-a întrebat pe polițiști dacă au recuperat banii pe care îi luase fata! Minora a fost consiliată de psihologii de la Direcția pentru Protecția Copilului, care au decis, cel puțin pentru o perioadă, internarea ei într-un centru de plasament. O anchetă socială va fi făcută și la părinții adoptivi, pentru a se vedea dacă adolescenta are motive întemeiate să nu se mai întoarcă acasă, așa cum a declarat.