CUTREMUR ÎN POLIŢIA CONSTANŢEI! Trei ofiţeri de la Crimă Organizată, ARESTAŢI pentru molestarea unui procuror

CUTREMUR ÎN POLIȚIA CONSTANȚEI! Trei ofițeri de la Crimă Organizată, ARESTAȚI pentru molestarea unui procuror

Trei lucrători de la Biroul de Combatere a Crimei Organizate Constanța au fost arestați după ce au molestat un procuror al Direcției Naționale Anticorupție București. Magistratul se deghizase în traficant de droguri pentru a-i testa pe cei trei, însă a ajuns să stea în spital din cauza "corecțiilor" aplicate de polițiști, care și-au dat seama că este o înscenare.Acuzații grave la adresa a trei ofițeri din cadrul BCCO Constanța. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au organizat un flagrant la Constanța, pentru a vedea dacă cei trei polițiști, Dragoș Emil Petcu, Bogdan Mircea Teodorescu și Vlad Ștefan Zaharia, primesc mită. Însă nimeni nu se aștepta la ce avea să-l aștepte pe procurorul sub acoperire.Flagrantul a avut loc pe 1 mai, în stațiunea Mamaia. Cei trei polițiști se aflau sub acoperire pe plajă. La un moment dat, aceștia au fost abordați de un traficant de droguri, care le-a propus să cumpere substanțe interzise, arătându-le chiar un pliculeț cu "marfă". Traficantul de droguri era însă un procuror al DNA București. În momentul în care au observat pliculețul cu droguri pe care l-a arătat "traficantul", cei trei polițiști nu au stat pe gânduri și și-au declinat identitatea, întrebându-l totodată dacă mai are droguri pe undeva ascunse. Procurorul le-a recunoscut celor trei că parcă mai are ascunse câteva pliculețe în camera sa de hotel. Acesta i-a condus pe polițiști în locuință, unde ar fi avut drogurile, după care s-a răzgândit într-o clipă, mărturisind că de fapt voia să tragă de timp și că nu mai are nici măcar un pliculeț. Auzind aceste vorbe, polițiștii s-au enervat enorm.Pentru a fi cruțat, "traficantul de droguri" chiar i-a rugat pe polițiști să ia bani, doar să fie lăsat în pace, promițând că nu mai face. Rugându-i insistent să primească o sumă de bani, cei trei și-au dat seama că totul este un test și că traficantul de droguri este de fapt un polițist sub acoperire.Din acel moment, ofițerii de la Crimă Organizată au văzut negru în fața ochilor și l-au luat la bătaie pe procuror, nu înainte de a-l dezbrăca pentru a-l percheziționa. După ce l-au umilit în fel și chip, procurorul și-a scos certificat medico-legal pentru traumatisme care necesită opt zile de îngrijiri medicale.Înalta Curte a admis sâmbătă, 25 mai, propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Magistrații au dispus arestarea preventivă a lui Dragoș Emil Petcu, Bogdan Mircea Teodorescu și Vlad Ștefan Zaharia, pentru o perioadă de 29 de zile. Arestarea decurge din data de 25 mai până la 22 iunie inclusiv, pentru Bogdan Mircea Teodorescu și Vlad Ștefan Zaharia, iar pentru Dragoș Emil Petcu - din 26 mai până la 23 iunie inclusiv. Cei trei sunt acuzați de tortură, lipsire de libertate în mod ilegal, abuz în serviciu și fals intelectual.