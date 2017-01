Cursuri de autoapărare predate de poliţişti

Cursuri de autoapărare predate de polițiști

Inspectoratul Județean de Poliție Cluj a inițiat, în premieră națională, în prezența șefului IGPR, chestorul Gheorghe Popa, un proiect prin care clujenii pot învăța de la profesioniști cum se pot apăra pe stradă și care sunt cele mai eficace metode de combatere a infracționalității. Proiectul a fost trecut pe lista de priorități a anului 2008 și presupune înființarea, cu începere din luna februarie 2008, a unor serii de cursanți. „Metoda am preluat-o eu din Statele Unite unde am fost plecat în noiembrie, anul trecut, și mi-am dat seama că avem mult de învățat de la americani în ceea ce privește relația dintre polițiști și membrii comunității. Deocamdată, este o premieră în România. Noi, eu și colegii mei, vom preda, deși e cam pretențios spus”, a declarat șeful IPJ Cluj, comisarul Ioan Păcurar. Cursanții doritori vor fi împărțiți pe criterii de vârstă și interes, cursurile urmând să fie ținute într-o sală de protocol de la sediul IPJ, a cărei capacitate este de 120 de locuri. La finalul cursurilor, clujenii vor primi „diplome de licență” și de încheiere a studiilor. Proiectul a fost prezentat într-o ședință de bilanț de activitate pe anul 2007, în fața chestorului Gheorghe Popa, șeful IGPR, a prefectului județului Cluj, Călin Platon și a președintelui Consiliului județean, Marius Nicoară. Conform declarațiilor șefului polițiștilor clujeni, activitatea IPJ a fost apreciată drept pozitivă, pe ultimul an, însă principala carență are în vedere activitatea Poliției Rutiere, care nu a reușit să gestioneze numărul accidentelor rutiere de mare gravitate. Anul trecut în Cluj au murit cu 14 oameni mai mult în accidente de mașină. Cu toate acestea, Păcurar a apreciat că nu s-a luat în vedere schimbări ale conducerii Serviciului Poliției Rutiere, dar că situația va trebui serios analizată.