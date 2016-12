Curăţenie pe străzile din Constanţa! Din ce zone riscaţi să vă treziţi cu maşina ridicată

1

Solutia parcarilor supraetajate

De ce informatia e incompleta? In ultimul paragraf al articolului, "Zone vizate", nu se face vorbire despre CERONAV (strada Pescarilor) unde departe de ochii lumii, avem de-a face cu o vaca buna de muls pt ca o amenda cumulata de 600 RON, taxa de transport + aproximativ 200 RON, amenda rutiera, inseamna aproape 800 de RON, si pentru niste oameni care pleaca pe mare nu e un capat de lume. Masinile de ridicat fac curse dute - vino. "Clienti", cata frunza si iarba. As intreba retoric, cine se afla in spatele firmei care ridica masinile, si in conturile careia se duc cei 600 de lei, pentru un drum de maxim 5-6 km? Exista in Constanta o singura parcare supraetajata, cea de la Spitalul Judetean. De ce nimeni nu bate (nu a batut) moneda pentru construirea si a altor astfel de lucrari inainte de a se construi maghernite, boutique-uri, biserici si case mortuare? E usor de blamat pe cei care parcheaza aiurea. Sa luam ca exemplu Piata Tomis 3, care la ora actuala arata de parca ar fi Bagdadul dupa caderea lui Sadam. Cum arata acest spatiu in anii '90 si cum arata acum? Dintr-o zona libera si aerisita putem numara 4 supermarketuri(Mega Image, Lidl, Profi, Alfa-Beta), o biserica, Directia Vamilor, o benzinarie, si sute de magazine infecte cu diverse obiecte de activitate, gasim o lume pestrita, cersetori, oameni jegosi pusi pe ciordeala. DE CE NU S-AU gasit fonduri pentru o parcare supraetajata in zona? Chiar era nevoie de toate cele 4 supermarketuri pe o raza de 150 de metri, in detrimentul unei astfel de parcari? N-aveau oamenii de unde sa-si cumpere de mancare? Chiar era nevoie de inca o benzinarie? Soferii faceau cumva "pana prostului"? Despre ce fel de urbanism vorbim? Pe partea cealalta, gasim Restaurantul Integra si Clinica de Oftalmologie. Locuri de parcare, in jur de 8. Adica apa de ploaie. Potentialii clienti vor parca la limita regulamentului si a bunului simt. Pe Strada Soveja, intre Bulevardul Tomis si Strada Adamclisi, intre blocuri, mai gasim o panarama de cladire (P+1) de culoare roz (care se potriveste ca nuca-n perete cu restul cladirilor) in care se vand haine. Adica exact ceea ce lipsea din aceasta zona, exact ceea ce oamenii isi doreau mai mult. In acelasi perimetru, pe Bulevardul Tomis, de la intersectia cu Strada Soveja spre Boema, mai gasim o salba de magazine infecte, si o biserica construita pe trotuar(sic!). E o adevarata aventura sa parchezi in zona, daca ai treaba la una din locatiile mai sus mentionate. Despre ce fel de urbanism vorbim? Cazul zonei Tomis 3 expus, se poate generaliza si extrapola pt alte zone ale orasului: Gara, Ciresica etc. In cativa ani orasul se va bloca dpdv rutier cu masini(romanesti si bulgaresti). Si sa nu se spuna ca nimeni nu atras nici un semnal de alarma. Nu radeti ca nu vorbesc prostii. O sa vedeti. Nenorocirea e ca procesul este lent, de durata, iar oamenii in general uita de punctul de plecare; de cum arata un loc liber in urma cu 15-20 de ani. Si asta pentru ca se aplica pe scara larga, eficienta politica a pasilor marunti.