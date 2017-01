Decizie a Curții de Apel Constanța:

Cuplul incestuos de la Cumpăna, 10 ani după gratii

Cuplul din localitatea Cumpăna care și-a abuzat sexual propriul copil rămâne condamnat la 10 ani de închisoare. Judecătorii de la Curtea de Apel Constanța au respins apelurile declarate de cei doi împotriva deciziei emise de colegii lor de la Tribunal. Georgeta Costăchescu și Sedat Bechir sunt obligați și la plata sumei de 10.000 de lei drept daune morale către copilul lor. Decizia magistraților nu este definitivă, ea putând fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. În luna iulie 2009, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a Georgetei Costăchescu și a lui Sedat Bechir, din localitatea Cumpăna, pentru comiterea infracțiunilor de viol și incest, respectiv complicitate la viol. Tânăra are șapte clase și lucra, în perioada comiterii faptei, ca femeie de serviciu la o firmă, iar Sedat Bechir este de „ocupație” recidivist, fiind condamnat, în 1997, la pedeapsa de șapte ani și jumătate de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tentativă la omor calificat, fiind eliberat din penitenciar în 2001, cu un rest de pedeapsă de 838 de zile. „Mama“ zâmbește în timpul raportului sexual cu propriul copil Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, la data de 6 iulie 2009, Georgeta Costăchescu s-a prezentat la sediul Poliției Cumpăna, reclamând că, în noaptea de 5 spre 6 iulie 2009, în jurul orei 1, con-cubinul ei, respectiv Sedat Bechir, ar fi obligat-o să întrețină relații sexuale cu fiul lor, Tiberiu Adrian, de șase ani, și, în timpul derulării actelor sexuale, acesta a filmat toată scena cu ajutorul unei camere video. Având la bază aspectele reclamate de Costăchescu, procurorii au cerut efectuarea unei percheziții domiciliare, la adresa din strada Morii nr. 75, din Cumpăna, prilej cu care, într-una din încăperi, a fost găsită o minicameră video, marca JVC, 15 CD-uri de diferite mărci, iar în cealaltă cameră, într-un șifonier, o minicasetă, care se afla într-un pachet de țigări ascuns în buzunarul unei geci. Anchetatorii au vizionat imaginile video și nu mică le-a fost surpriza când au constatat că „inculpata nu arată ca o persoană ce ar fi întreținut un act sexual sub imperiul unor amenințări sau în stare de temere. Mai mult, aceasta are momente când zâmbește, vorbește cu copilul, arătându-i poziția în care trebuie să stea și nu este marcată de faptul că fiul ei, probabil fiind speriat, țipă de două ori, în urma cerințelor sexuale ale acesteia”. În fața magistraților, cei doi concubini nu au făcut altceva decât să arunce vina unul pe celălalt. Imaginile aflate la dosar demonstrau că, în egală măsură, cei doi erau vinovați de abuzarea sexuală a propriului copil. Astfel că judecătorii au acordat o pedeapsă egală celor doi, respectiv 10 ani de închisoare, dar îi și obligă, prin sentință judecătorească, la plata a 10.000 de lei drept daune morale. În prezent, copilul se află internat într-un centru de plasament.