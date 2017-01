CUNOSCUT PREOT CONSTĂNŢEAN, ARESTAT PENTRU TRAFIC DE DROGURI

2

....eiiiii! asa este la noi! Trebuie sa scoatem bani din orice...sa ne ramana si noua, ...sa dam si mai departe! I-am indoit pe tori la botezuri, cununii, inmormantari, plus altele marunte! ...nu dai cat trebuie, sa stai nebotezat, necununat si neingropat!...asa se strang banii....il jupăoi de viu cand pui mana pe el. Ca odata se boteaza, o data se cununa,-ma gro, mai sunt si exceptii, si o data se ingroapa omul! Si atunci trebuie sa dea!...are, nu are...daca vrea sa faca treaba, sa dea! ...altta sansa nu are! sau sa treaca la ceilalti, care se botzeaza intre ai, isi canta singuri la inmormantare...Noi avem cheltuieli mari! ...Vile si vilute, neveste si amante, si trebuie sa cotizam mai sus...nevoie mare! Rau de tot! Altfel, zburam! Asa ca nu va mirati ca se fac chestii din astea in lumea cuzviosilor! Iese banul? ...gata! este treaba noastra!...nu iese banul, este treaba voastra!.... CAm asa am purtat dialogul nu cu mult timp in urma cu un ...slujitor al bisericii noastre! ....Nu m-am mirat dupa cate am auzit la viata mea! Chiar eu, la imnormantarea unuia din parinti am fosat ...ars in gura mare in biserica: da banii mai intai si apoi incepem slujba!... a foat preludiul serviciului....am dat o suma colosala la vremea respectiva, peste 3 milioane lei si a inceput ...spectacolul! Altii stiu ca au stat cu mortul in casa pentru ca preotul era la baut.....nu se putea tine pe picioare! ....serviciul s-a indeplinit mult dupa amiaza, dupa ce preotul a tras un pui de somn sa se trezeasca! ....in fine, multe se pot spune! Nu sunt exceptii! Este starea....de normalitate..... din biserica noastra!....din punctul lor de vedere! ....o sa renuntam incet, incet, toti la serviciile acestei instiututii! ....gasim si alte cai sa ne apropiem de Domnul!...odata, un tanar sta pe malul unei ape si se uita tinta, undeva in zare....peisajul era ...Dumnezeiesc! II dau binete. Imi raspunde cu glasul incet, aproape soptit!- Ce faci aici?-Ma gandesc la Dumnezeu raspunde el!...Am plecat mai departe si m-am gandit mereu la vorbele lui! De cate ori vin in locul acela ma cuprinde o neliniste interioara, un fel de emotie divina, si imi aduc aminte de dialogul cu tanarul acela! In definitiv, ne apropiem mai mult de Domnul daca credem in el, daca stim sa pretuim Creatia lui (Pamantul, Natura si Omul) decât sa ne ducem in bisericile noastre pangarite de cuvantul, pasii si faptele celor ce se cred Păstori si sunt in realitate Diavoli!....Societatea noastra are o mare problema. Noi nu stim sa discutam si sa ne organizam astfel incat oameni de tepa ,,slujitorilor bisericii,,,sa nu mai existe! Tăcem, inghițim, acceptam siluirea cu zambetul pe buze si speranta ca maine va fi mai bine! Nu va fi mai bine! Va veni alt excroc, alt nemernic care isi va bate joc de noi......................